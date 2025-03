Microsoft : Phi-4, modèles MAI, IA de raisonnement... L'offensive tous azimuts

Microsoft, l’un des principaux soutiens d’OpenAI, a largement mis en avant son accès aux derniers modèles ChatGPT pour promouvoir des produits comme Copilot. Cependant, Microsoft semble désormais vouloir réduire sa dépendance à OpenAI en développant ses propres modèles d’intelligence artificielle.

En parallèle, Microsoft travaille également sur une alternative aux modèles de raisonnement d’OpenAI, notamment la famille « GPT-o ».

D’après The Information, des employés de l’unité IA de Microsoft ont récemment achevé l’entraînement d’une nouvelle famille de modèles d’IA, actuellement en développement sous le nom de code « MAI ». L’objectif de cette initiative est de rivaliser avec les modèles phares d’acteurs majeurs du secteur tels qu’OpenAI et Anthropic.

Ce projet est dirigé par Mustafa Suleyman, chef de l’IA chez Microsoft, qui souhaite bâtir un écosystème IA autonome pour les applications Copilot, réduisant ainsi la dépendance technologique vis-à-vis d’OpenAI.

Microsoft construit progressivement son propre écosystème IA

En février dernier, Microsoft a introduit deux nouveaux modèles de langage : Phi-4-multimodalet Phi-4-mini. Ces modèles possèdent des capacités multimodales, leur permettant de traiter du texte, de la parole et des images, à l’instar de ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google.

Déjà disponibles sur Azure AI Foundry, Hugging Face et le catalogue d’API NVIDIA, ces modèles affichent des performances prometteuses. Microsoft affirme même que Phi-4 surpasse les derniers modèles Gemini 2.0 de Google sur plusieurs critères d’évaluation.

L’entreprise a souligné dans un article de blog que Phi-4 est l’un des rares modèles ouverts à réussir la synthèse vocale et à atteindre un niveau de performance comparable à GPT-4o.

Vers une indépendance totale : le développement de modèles de raisonnement

En plus de sa propre gamme de modèles IA, Microsoft explore également des alternatives tierces, en testant des modèles développés par DeepSeek, xAI et Meta. DeepSeek, en particulier, a récemment fait sensation en offrant des performances élevées à un coût de développement nettement inférieur.

Toutefois, Microsoft ne se contente pas d’explorer des solutions externes : l’entreprise accélère aussi le développement de ses propres modèles de raisonnement IA. Ceux-ci viseront à concurrencer les produits comme GPT-o1 d’OpenAI ainsi que les modèles émergents de startups chinoises comme DeepSeek.

Le développement de ces modèles de raisonnement aurait été accéléré en raison des tensions entre Microsoft et OpenAI sur le partage des avancées technologiques. Selon The Information, Mustafa Suleyman et OpenAI seraient en désaccord sur le manque de transparence d’OpenAI concernant le fonctionnement interne de ses modèles, comme GPT-o1.

Les modèles de raisonnement : le futur de l’IA

Les modèles de raisonnement représentent la prochaine évolution majeure dans l’intelligence artificielle. Contrairement aux modèles traditionnels, ils offrent une meilleure compréhension des requêtes, une capacité de déduction logique avancée et une résolution de problèmes plus efficace.

Microsoft affirme que son modèle Phi-4 est déjà en avance sur ces aspects, notamment en raisonnement linguistique, mathématique et scientifique.

Avec ces développements, Microsoft s’éloigne progressivement d’OpenAI et renforce son propre écosystème IA. L’avenir du partenariat entre les deux géants reste incertain, mais une chose est claire : Microsoft veut sa part du gâteau dans la course à l’intelligence artificielle et ne compte pas laisser OpenAI dominer le marché.

La bataille pour l’IA de nouvelle génération ne fait que commencer.