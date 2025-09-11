Accueil » iPhone 17 vs Galaxy S25 : lequel choisir en 2025 ?

iPhone 17 vs Galaxy S25 : lequel choisir en 2025 ?

iPhone 17 vs Galaxy S25 : lequel choisir en 2025 ?

Apple a dévoilé son nouvel iPhone 17, un modèle qui se veut plus puissant, plus endurant et plus accessible que jamais. Mais à 969 euros, il se retrouve face à un concurrent direct : le Samsung Galaxy S25. Alors, lequel mérite vraiment votre argent ?

Prix et disponibilité : avantage à l’iPhone 17

L’iPhone 17 est proposé à partir de 969 euros pour 256 Go de stockage, soit le même prix que l’iPhone 16… mais avec deux fois plus d’espace. Les précommandes ouvrent le 12 septembre, avec une sortie le 19 septembre 2025.

En face, le Galaxy S25 débute aussi à 902 euros, mais seulement pour 128 Go. Pour 256 Go, il faut débourser 962 euros.

Verdict : Pas de vainqueur, malgré un avantage chez Samsung, car vous retrouvez avec les offres promotionnelles actuelles, vous pourrez retrouver le Galaxy S25 au prix de 645 euros pour 256 Go.

Design et résistance : deux philosophies

L’iPhone 17 conserve sa Dynamic Island à l’avant et son module photo vertical à l’arrière, protégé par le nouveau Ceramic Shield 2. Plus massif, il reste plus résistant à l’eau, avec une certification IP68 jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Le Galaxy S25 opte pour un design plus compact avec un poinçon unique à l’écran et un dos en Gorilla Glass Victus 2. Sa certification IP68 ne garantit qu’une résistance jusqu’à 1,5 mètre.

Verdict : l’iPhone prend l’avantage en robustesse, mais le Galaxy séduit par sa compacité.

Écran : Apple rattrape enfin Samsung

L’iPhone 17 embarque un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, compatible ProMotion (1-120 Hz) et capable de monter à 3 000 nits de luminosité.

Le Galaxy S25 mise sur un AMOLED 6,2 pouces 120 Hz LTPO, avec une luminosité maximale de 2 600 nits et du PWM 480 Hz pour réduire la fatigue oculaire.

Verdict : Apple rattrape son retard et propose un écran légèrement supérieur en luminosité.

Puissance : A19 vs Snapdragon 8 Elite

L’iPhone 17 inaugure la puce A19 (3 nm), avec un CPU 6 cœurs, un GPU 5 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs, épaulés par 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage NVMe.

Le Galaxy S25 embarque le Snapdragon 8 Elite (3 nm), avec 12 Go de RAM et un stockage UFS 4.0 jusqu’à 512 Go.

Verdict : l’iPhone devrait dominer sur les benchmarks, mais les deux sont ultra-fluides, même pour le jeu et la vidéo 4K HDR.

Appareil photo : Samsung garde un atout

L’iPhone 17 propose deux capteurs de 48 mégapixels (principal et ultra grand-angle), et un nouveau selfie 18 mégapixels Center Stage capable de recadrer automatiquement les visages en visio.

Le Galaxy S25 conserve son triple module : 50 mégapixels principal, 12 mégapixels ultra grand-angle et surtout un 10 mégapixels téléobjectif 3x absent de l’iPhone. Sa caméra frontale est de 12 mégapixels.

Verdict : Samsung garde l’avantage grâce au zoom optique, mais Apple propose un selfie plus avancé et un ultra grand-angle plus précis.

Batterie et recharge : l’iPhone repasse devant

Avec une batterie de 3 692 mAh, Apple annonce jusqu’à 30 h de lecture vidéo, soit une heure de plus que le Galaxy S25 et sa batterie de 4 000 mAh (29 h).

Côté recharge, l’iPhone grimpe à 40 W en filaire (50 % en 20 minutes) et supporte MagSafe plus rapide. Le Galaxy reste limité à 25 W filaire et 15 W en sans-fil.

Verdict : malgré une batterie plus petite, l’iPhone tient plus longtemps et se recharge plus vite.

Logiciel et mises à jour : avantage Samsung

L’iPhone 17 tourne sous iOS 26 avec sa nouvelle esthétique Liquid Glass et des fonctions comme Live Translation ou le bouton Camera Control.

Le Galaxy S25 fonctionne sous Android 16 avec One UI 8, intégrant Gemini, un mode split-screen 90:10 et des outils photo boostés par l’IA comme Generative Edit. Samsung promet 6 ans de mises à jour, quand Apple ne donne pas de chiffres, mais se limite en pratique à 5 ans.

Verdict : Samsung garde une longueur d’avance côté durée de support logiciel.

Verdict final : quel smartphone choisir ?

Prenez l’iPhone 17 si vous cherchez un écran plus lumineux, une meilleure autonomie, un stockage généreux à prix équivalent et une intégration parfaite avec votre écosystème Apple.

Choisissez le Galaxy S25 si vous voulez un smartphone plus compact, plus personnalisable, avec un téléobjectif dédié et une durée de support logiciel plus longue.