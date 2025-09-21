Xiaomi Pad Mini : la nouvelle tablette compacte arrive à l’international

Xiaomi prépare l’arrivée d’une nouvelle tablette compacte, pensée pour séduire les amateurs de mobilité sans sacrifier la puissance. Selon plusieurs fuites, la marque chinoise devrait présenter la Xiaomi Pad Mini dès le 24 septembre 2025, lors du même événement que la série Xiaomi 15T.

La Xiaomi Pad Mini ne serait pas une toute nouvelle machine, mais la version internationale du Redmi K Pad, lancé plus tôt en Chine.

On y retrouverait les mêmes caractéristiques :

Écran 8,8 pouces LCD avec résolution 2,5K et rafraîchissement 165 Hz.

Processeur MediaTek Dimensity 9400+, taillé pour la performance.

Batterie 7 500 mAh avec charge rapide 67 W.

Appareil photo 13 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant.

Châssis tout en métal, design compact et premium.

Système HyperOS 2 basé sur Android 15.

Un marché des tablettes compactes de plus en plus concurrentiel

La Xiaomi Pad Mini viendra concurrencer directement l’iPad Mini d’Apple, référence de longue date, et le RedMagic Astra, pensé pour les gamers.

Si Xiaomi veut faire la différence, ce sera probablement sur le rapport qualité-prix : pas d’OLED ni de slot SIM, mais des performances haut de gamme pour un prix plus contenu.

Grâce à son format compact et sa puissance :

Les étudiants y verront une tablette idéale pour la prise de notes et le multimédia.

Les joueurs apprécieront le taux de rafraîchissement de 165 Hz et le Dimensity 9400+.

Les utilisateurs nomades profiteront de son autonomie et de sa recharge rapide.

Lancement et disponibilité

Sauf changement de dernière minute, la Xiaomi Pad Mini devrait être officialisé le 24 septembre 2025, en même temps que la série Xiaomi 15T. Sa disponibilité globale et son prix seront les éléments clés qui détermineront son succès.

Avec la Pad Mini, Xiaomi veut s’attaquer au segment des tablettes compactes dominé par Apple. Si la marque réussit à maintenir un tarif agressif, ce modèle pourrait devenir une référence pour ceux qui recherchent une tablette performante, portable et abordable.