Huawei : Jeffery Gao nommé président de HiSilicon, succède à Eric Xu

Huawei vient d’annoncer un changement majeur à la tête de HiSilicon, son bras armé dans la conception de semi-conducteurs. Selon le South China Morning Post, Jeffery Gao, ancien responsable de la division de Shanghai, succède à Eric Xu, figure historique de la maison.

Qui est Jeffery Gao ?

Diplômé de l’Université du Sud-Est de Nanjing, Gao a rejoint Huawei en 2012. D’abord impliqué dans les produits de transmission et routeurs, il a ensuite pris la tête du département optoélectronique de HiSilicon en 2019. Désormais, en plus du rôle de président, il devient aussi représentant légal de la filiale, poste précédemment occupé par Xu.

Eric Xu est une légende chez Huawei : il a dirigé HiSilicon depuis 2008 et occupe actuellement le rôle de président tournant du groupe, une fonction clé de 6 mois dans le système de gouvernance interne. Son mandat actuel court jusqu’à fin septembre.

Huawei n’a pas commenté les raisons précises de cette transition. Elle pourrait simplement suivre la logique de la présidence tournante… ou s’inscrire dans une restructuration stratégique plus profonde autour des puces.

HiSilicon de retour sur le devant de la scène

Après plusieurs années dans l’ombre à cause des sanctions américaines, HiSilicon refait parler d’elle.

Côté smartphones : la marque a relancé sa gamme Kirin avec le Kirin 9020, présenté publiquement lors du lancement du Mate XTs pliable en août.

Côté IA et data centers : les puces Ascend gagnent du terrain en Chine comme alternative locale aux GPU Nvidia, séduisant des acteurs comme DeepSeek.

Ce changement de direction intervient alors que Huawei tente de consolider son indépendance technologique. En plaçant un profil plus jeune et opérationnel comme Jeffery Gao à la tête de HiSilicon, l’entreprise semble vouloir accélérer son offensive sur deux terrains stratégiques :

les smartphones, pour regagner du terrain face à Apple et Samsung,

l’IA et le cloud, où la demande explose en Chine après les restrictions américaines sur Nvidia.

En clair, HiSilicon redevient un pilier central de la stratégie Huawei, et cette nomination pourrait bien marquer le début d’un nouveau cycle d’innovation locale.