YouTube Live : réactions en direct, highlights IA et monétisation renforcée

Lors de son événement Made on YouTube 2025, YouTube a présenté ce qu’elle décrit comme « la plus grande mise à jour de Live jamais réalisée ». Objectif : offrir aux créateurs plus d’outils pour attirer des audiences, interagir avec leurs spectateurs et mieux monétiser leurs diffusions.

Selon YouTube, plus de 30 % des utilisateurs connectés chaque jour ont regardé du contenu en direct au deuxième trimestre 2025, preuve que le livestream est devenu un pilier de la plateforme.

YouTube Live: Stream horizontal + vertical en simultané

Grande nouveauté : les créateurs pourront diffuser à la fois en format horizontal et vertical.

Les spectateurs sur ordinateur et sur mobile profiteront ainsi d’une expérience optimisée.

Un chat unifié permettra de rassembler tous les commentaires dans une seule discussion, peu importe le format suivi.

La fonctionnalité est encore en test et sera élargie « dans les prochains mois ».

Réactions en direct sur mobile

Autre innovation : la possibilité de réagir en direct à d’autres livestreams YouTube via un smartphone. Ainsi, les créateurs pourront commenter des événements en direct (keynotes, concerts, matchs) dans leur propre flux. L’avantage : moins de soucis de copyright ou de licences, comparé aux réactions sur Twitch.

Le déploiement de cette fonctionnalité est prévu au début de 2026.

L’IA au service des créateurs Live

Évidemment, YouTube mise aussi sur l’IA pour booster le format Live :

Création automatique de highlights (meilleurs moments) transformés en Shorts, disponible « dans les prochaines semaines ».

Option pour s’entraîner en privé au streaming sur mobile avant de se lancer officiellement.

Intégration des jeux Playables, jouables directement dans un livestream vertical tout en discutant avec le chat.

YouTube pense aussi au portefeuille des créateurs :

Possibilité de basculer d’un live public à un live réservé aux abonnés payants en temps réel, incitant ainsi à l’abonnement.

Extension des publicités latérales déjà visibles sur desktop et TV : elles arriveront sur mobile d’ici la fin de l’année.

Un message pour les créateurs

Aaron Filner, directeur produit chez YouTube, insiste : « Ces fonctionnalités, construites sur les retours de la communauté, sont pensées pour aider les créateurs à se faire découvrir, développer leur chaîne et augmenter leurs revenus ».

Ces annonces marquent un virage : après avoir mis l’accent sur les Shorts, YouTube montre qu’il veut redevenir une destination majeure pour le live, face à Twitch et autres plateformes concurrentes.