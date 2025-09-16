Accueil » Xiaomi Pad 8 Pro : Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et Android 16 repérés sur Geekbench

Xiaomi Pad 8 Pro : Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et Android 16 repérés sur Geekbench

La Xiaomi Pad 8 Pro fait déjà parler d’elle avant son lancement officiel. La tablette haut de gamme de Xiaomi vient d’apparaître sur Geekbench, révélant des performances impressionnantes et confirmant plusieurs spécifications clés.

Sous le numéro de modèle 25091RP04C, le Xiaomi Pad 8 Pro a obtenu 2 967 points en monocoeur, et 9 485 points en multicoeurs. Des résultats rendus possibles grâce au Snapdragon 8 Elite, le processeur mobile le plus puissant de Qualcomm à ce jour.

La version testée disposait également de 16 Go de RAM, confirmant que Xiaomi vise clairement le haut de gamme.

Au-delà du processeur et de la mémoire, la fiche Geekbench révèle que la tablette tourne sous Android 16, avec la surcouche HyperOS 3.

D’après de récentes certifications (3C en Chine) et fuites :

Recharge filaire 67W confirmée

Batterie autour de 10 000 mAh attendue

Écran LCD 144 Hz probable, comme la génération précédente (Xiaomi Pad 7 Pro)

Pas d’écran OLED au programme, ce qui risque de décevoir certains utilisateurs

Xiaomi Pad 8 Pro : Comparaison avec la Xiaomi Pad 7 Pro

Pour rappel, la Xiaomi Pad 7 Pro proposait un écran IPS LCD de 11,2 pouces, un rafraîchissement 144 Hz, et une solide batterie avec recharge rapide.

La Xiaomi Pad 8 Pro semble miser sur une continuité matérielle pour l’écran, mais compense avec une grosse montée en puissance côté processeur et mémoire.

Lancement proche

Les apparitions successives sur Geekbench et 3C suggèrent une annonce imminente en Chine, probablement avant la fin de l’année 2025. La question reste de savoir si la tablette sera proposée rapidement sur les marchés internationaux ou si, comme souvent, il faudra patienter quelques mois.

Le Xiaomi Pad 8 Pro s’annonce comme une tablette premium taillée pour la performance, idéale pour le multitâche et le gaming mobile.

Avec son Snapdragon 8 Elite, ses 16 Go de RAM et sa batterie massive, elle pourrait bien devenir l’une des meilleures alternatives Android aux iPad Pro d’Apple.