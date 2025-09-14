Accueil » iPhone 17 & iPhone Air : Apple révèle les prix des réparations et batteries

Bonne nouvelle : Apple n’a pas augmenté les prix de ses nouveaux iPhone 17. Mais qu’en est-il des réparations ? La firme vient de mettre à jour sa page de service et, là aussi, les tarifs restent les mêmes que l’an dernier.

Cependant , attention : selon le modèle choisi, la facture peut vite grimper.

La batterie de l’iPhone Air coûte comme un modèle Pro

Si vous vous demandez si l’iPhone Air doit être considéré comme un « Pro » ou comme un iPhone 17 classique, le tarif du remplacement de sa batterie risque de vous dérouter.

Batterie iPhone Air : 135 euros (même prix que l’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max)

Batterie iPhone 17 : 109 euros seulement

Côté caméra, c’est l’inverse :

Réparation caméra arrière iPhone Air & iPhone 17 : 199 euros

Réparation caméra arrière Pro & Pro Max : 299 euros

L’iPhone Air se retrouve donc à mi-chemin entre le 17 classique et les modèles Pro, ce qui confirme son positionnement hybride dans la gamme.

AppleCare+ : un investissement malin ?

Même si Apple n’a pas augmenté les tarifs cette année, une réparation hors garantie reste salée. C’est là qu’AppleCare+ devient intéressant :

Avec AppleCare+, vous profitez du remplacement gratuit de la batterie (si sa capacité descend sous 80 %) et de réparations d’écran ou d’autres dégâts pour seulement 29 à 99 euros.

En comparaison, sans AppleCare+, une réparation classique peut coûter 3 à 5 fois plus cher.

Un rappel utile : le vrai coût d’un iPhone

On pense souvent au prix d’achat d’un iPhone, mais beaucoup oublient le coût de l’entretien. Une batterie fatiguée ou un accident peut alourdir la facture bien plus tôt que prévu.

Avec des smartphones de plus en plus chers et que l’on garde plus longtemps, prévoir ces frais ou investir dans une coque solide (voire une assurance comme AppleCare+) devient une évidence.