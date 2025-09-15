DJI Mini 5 Pro : fuites massives, images et vidéos d’unboxing avant lancement

Le très attendu DJI Mini 5 Pro vient de fuiter en ligne, et pas qu’un peu. Entre images haute définition et vidéos d’unboxing déjà visibles sur YouTube, le prochain drone star de DJI se dévoile bien avant l’heure.

Mais surprise : malgré cette avalanche de contenus, aucune date officielle de sortie n’a encore été annoncée par DJI.

Le site Notebookcheck a repéré plusieurs vidéos publiées par des créateurs de contenu, montrant le DJI Mini 5 Pro sous toutes ses coutures. Parmi elles, celle de l’Israélien Elad Drone reste disponible sur sa chaîne YouTube. On y découvre le design du drone, ses accessoires, ainsi qu’un aperçu de son gimbal et de sa nouvelle caméra.

Ces vidéos semblent avoir été partagées avant la levée d’embargo, signe que DJI préparait activement son lancement.

Date de sortie : rumeur au 16 septembre

Le leaker réputé Jasper Ellens affirme que la sortie du DJI Mini 5 Pro serait prévue pour le 16 septembre 2025. Problème : DJI reste totalement silencieux pour l’instant. Ainsi, il est impossible de confirmer officiellement cette date, même si la multiplication des fuites laisse penser que le lancement est imminent.

Ce que l’on sait du DJI Mini 5 Pro

La gamme DJI Mini s’impose depuis plusieurs années comme le choix incontournable pour les amateurs de drones compacts. La version Mini classique : plus abordable, simple à piloter. La version Pro : plus puissante, meilleure autonomie, caméra avancée.

Le Mini 5 Pro viendrait logiquement succéder au Mini 4 Pro, avec : Un capteur photo amélioré (résolution et modes vidéo encore secrets). Un design affiné. Des fonctions logicielles avancées pour la photo aérienne et le suivi automatique. Le positionnement resterait premium, mais toujours sous la barre des 249 g, afin de rester conforme aux réglementations européennes et américaines.

Le DJI Mini 5 Pro devrait devenir le drone compact de référence en 2025, rivalisant avec certains modèles plus lourds et plus chers.Avec son rapport puissance/portabilité imbattable, il vise aussi bien les créateurs de contenu que les professionnels de la photo et de la vidéo.