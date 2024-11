OPPO Pad 3 Pro : Lancement international avec Pencil 2 Pro et clavier tactile

Lors de l’événement de lancement de la série Find X8, OPPO a introduit la OPPO Pad 3 Pro sur les marchés internationaux, après son lancement en Chine le mois dernier. Conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, cette tablette combine un écran immersif, des performances de pointe et des fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur optimale.

La OPPO Pad 3 Pro est équipée d’un écran LCD 2K de 12,1 pouces avec une résolution de 3200 x 2120 pixels et un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 144 Hz. Son ratio 7:5 offre un confort idéal pour la lecture et la navigation.

L’écran prend également en charge le Dolby Vision, garantissant des couleurs vibrantes et des contrastes saisissants pour les vidéos HDR. Avec une luminosité maximale de 900 nits, il reste lisible même en extérieur. Le taux d’échantillonnage tactile de 540 Hz promet une réactivité exceptionnelle, idéale pour les jeux ou le dessin avec le stylet Pencil 2 Pro.

Sous le capot, la tablette est animée par le Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, une puce octa-core fabriquée en 4 nm, accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de stockage UFS 3.1. Cette configuration offre des performances ultra-rapides pour le multitâche, les applications lourdes et le gaming.

La tablette tourne sous Android 14 avec ColorOS 14.1, mais OPPO a promis une mise à jour vers Android 15 avec ColorOS 15 pour décembre 2024, garantissant des fonctionnalités à jour et une interface améliorée.

Audio, design et autonomie de la OPPO Pad 3 Pro

La OPPO Pad 3 Pro ne fait pas de compromis sur l’audio avec ses 6 haut-parleurs intégrés, prenant en charge la technologie Dolby Atmos pour un son immersif. Le design en unibody métallique est élégant et robuste, avec une épaisseur de seulement 6,49 mm pour un poids de 586 g, ce qui en fait une tablette portable et confortable à utiliser.

Elle embarque une batterie massive de 9510 mAh, offrant une autonomie prolongée. Avec la technologie de charge rapide 67W SuperVOOC, il est possible de recharger la tablette en un temps record.

Des accessoires pour améliorer la productivité

La tablette est livrée avec plusieurs accessoires qui renforcent son attrait pour les professionnels et les créatifs. Le Pencil 2 Pro, inclus avec la tablette, offre une sensibilité à la pression de 16 000 niveaux et une motorisation interne qui simule la sensation d’un stylo réel. Quant au clavier tactile intelligent, il dispose d’un trackpad intégré et prend en charge la transmission NFC, simplifiant l’appairage et les transferts entre appareils compatibles.

Prix et disponibilité

La OPPO Pad 3 Pro est disponible en Starlit Blue au prix de 599,99 euros pour la configuration 12 Go + 256 Go. Ce prix inclut le Pencil 2 Pro et le clavier intelligent pour toutes les commandes passées avant le 31 décembre 2024. Elle sera disponible uniquement en ligne à partir du 3 décembre 2024.

Avec son écran immersif, ses performances solides et ses accessoires pratiques, la OPPO Pad 3 Pro s’impose comme une tablette polyvalente, idéale pour la consommation multimédia, la productivité et la création. Bien que son prix la positionne dans le segment premium, les fonctionnalités incluses justifient cet investissement pour les utilisateurs à la recherche d’une tablette performante et bien équipée.