Nothing ear (3) : un design raffiné avec aluminium recyclé et bouton “talk” inédit

Nothing vient de dévoiler la première image officielle de ses nouveaux écouteurs ear (3), et comme toujours avec la marque de Carl Pei, le design fait partie du show.

Visuellement proches des ear (2) lancés en 2023, ces nouveaux écouteurs misent sur des matériaux plus premium et des fonctions inédites.

La silhouette transparente si chère à Nothing reste au rendez-vous, mais la nouveauté se situe surtout dans le boîtier de recharge. Celui-ci est désormais partiellement conçu en aluminium anodisé 100 % recyclé, un choix qui allie écologie, durabilité et finition haut de gamme.

La marque explique aussi avoir ré-ingénieré l’antenne métallique intégrée aux écouteurs pour obtenir un design encore plus fin et élégant.

Nothing ear (3): Un boîtier avec micro intégré et bouton « talk »

La vraie surprise, c’est l’ajout d’un microphone baptisé « Super Mic » directement dans le boîtier, accompagné d’un bouton physique « talk ».

Pour l’instant, Nothing reste mystérieux sur l’usage exact de ces ajouts. On peut imaginer :

l’activation rapide d’un assistant vocal,

un mode dictaphone portable,

ou même un boîtier transformé en micro sans fil, à la manière de solutions proposées par DJI ou Insta360.

Réponse officielle le 18 septembre 2025 à 14 h (heure de Paris), lors de la présentation complète.

Des teasers qui entretiennent le mystère

Ces derniers jours, Nothing a partagé plusieurs photos en gros plan des ear (3) sur X. Les images montrent des finitions raffinées, mais ne donnent pas d’indice clair sur les performances audio, l’autonomie, ou encore les nouvelles fonctionnalités logicielles.

Avec ce mélange de design transparent iconique et de nouvelles fonctions intrigantes, Nothing continue de se démarquer sur un marché très concurrentiel. L’arrivée de matériaux premium et d’un boîtier interactif pourrait bien séduire les amateurs de tech en quête d’originalité et de praticité.

Reste à savoir si les ear (3) apporteront aussi des améliorations audio notables par rapport aux ear (2), notamment en matière de réduction de bruit active et de spatialisation.