Xiaomi 16 : lancement prévu le 25 septembre avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 et HyperOS 3

Selon le leaker réputé Digital Chat Station, la série Xiaomi 16 pourrait être présentée fin septembre, soit plus tôt que prévu. Alors que les Xiaomi 15 avaient été officialisés en octobre dernier, la marque chinoise semblerait vouloir accélérer son calendrier, avec une fenêtre de lancement située entre le 24 et le 26 septembre.

Une date qui se précise : 25 septembre en ligne de mire

Dans les commentaires du post publié sur Weibo, beaucoup avancent la date du jeudi 25 septembre comme celle choisie par Xiaomi pour officialiser ses nouveaux modèles. La gamme comprendrait trois variantes :

le Xiaomi 16 standard,

le Xiaomi 16 Pro,

et un Xiaomi 16 Pro Mini (nom provisoire).

Tous ces modèles ont déjà obtenu la certification 3C, confirmant la prise en charge de la charge rapide filaire 100 W.

Écrans et autonomie : des choix différenciés

Selon les fuites, le Xiaomi 16 et le Pro Mini proposeraient un écran de 6,3 pouces, tandis que le modèle Pro grimperait à 6,8 pouces. Un positionnement qui permet de séduire aussi bien les amateurs de formats compacts que ceux qui privilégient le confort d’un grand écran.

Côté autonomie, la charge 100W devrait assurer une recharge éclair, un atout majeur dans un segment où la rapidité de charge est devenue un critère incontournable.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: la puissance au rendez-vous

La série sera l’une des premières à embarquer le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aussi appelé Snapdragon 8 Elite 2), dont la présentation officielle est attendue pour le 23 septembre.

Associée à cette puce, la série Xiaomi 16 tournera sous HyperOS 3, un système maison optimisé pour offrir une expérience plus fluide :

réduction des instructions CPU jusqu’à 4 % ;

efficacité améliorée de 10 % ;

gestion fluide du multitâche, avec la possibilité d’ouvrir 22 applications en flottant sans ralentissement visible.

Autant de promesses qui visent à garantir une performance haut de gamme dans toutes les situations, y compris le gaming et le multitâche intensif.

Un automne riche en flagships Android

La bataille des processeurs haut de gamme s’annonce féroce. En plus du Snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek dévoilera son Dimensity 9500 dès le 22 septembre.

En octobre, plusieurs constructeurs devraient en profiter pour lancer leurs modèles :

Vivo X300 et Oppo Find X9 avec Dimensity 9500 ;

Honor Magic 8, OnePlus 15, iQOO 15 et Realme GT 8 avec Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Face à cette concurrence, Xiaomi semble vouloir prendre de l’avance en ouvrant le bal des flagships Android 2025.

Xiaomi veut frapper fort avant ses rivaux

Si la date du 25 septembre se confirme, Xiaomi marquera un coup stratégique en devançant ses concurrents directs. Avec une charge 100W généralisée, le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un HyperOS 3 dopé aux optimisations, la série Xiaomi 16 s’annonce comme un sérieux prétendant au titre de meilleur flagship Android de l’année.

Reste à voir si l’autonomie, la photo et le prix suivront pour convaincre face à une concurrence toujours plus féroce.