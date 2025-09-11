Microsoft diversifie : Anthropic rejoint OpenAI dans Microsoft 365 Copilot

Selon un rapport de The Information, Microsoft préparerait une intégration des modèles d’Anthropic (Claude 4 Sonnet) dans sa suite Microsoft 365 Copilot. Jusqu’ici, les fonctionnalités reposaient exclusivement sur les modèles d’OpenAI (GPT-4, GPT-5).

Objectif : diversifier ses fournisseurs d’IA et réduire la dépendance à OpenAI, tout en améliorant la qualité et la performance de certaines tâches dans Word, Excel ou Outlook.

Pourquoi ce virage pour Microsoft 365 Copilot ?

Les tests internes auraient montré que Claude 4 Sonnet d’Anthropic surpasse GPT-5 dans des cas concrets, comme la création de présentations PowerPoint jugées plus esthétiques.

En outre, Microsoft veut éviter le risque d’une dépendance unique à OpenAI, surtout alors que ce dernier développe ses propres puces IA et cherche à renforcer son indépendance.

L’intégration restera partielle au départ : OpenAI continuera d’alimenter Copilot et d’autres services.

Microsoft, OpenAI et maintenant Anthropic

Microsoft et OpenAI collaborent depuis 2019, avec un investissement total de plus de 13 milliards de dollars. Malgré ce partenariat historique, des tensions existent autour du partage de revenus et de la gouvernance.

Anthropic, soutenu par Amazon et Google, devient une alternative crédible. L’entreprise, fondée par d’anciens cadres d’OpenAI, valorisée de 183 milliards dollars, met en avant une IA plus « sûre » et éthique.

Impact pour les entreprises

Pour les utilisateurs de Microsoft 365, cette diversification pourrait se traduire par des outils IA plus robustes et précis (analyse de données, génération de contenu, design automatisé). Le choix d’Anthropic reflète aussi une tendance du marché : les entreprises privilégient désormais des stratégies multi-fournisseurs pour réduire le risque de « vendor lock-in ».

Le partenariat Microsoft–Anthropic pourrait intensifier la compétition entre géants (OpenAI, Google, Amazon). Évidemment, Anthropic pourrait gagner en visibilité et en parts de marché, devenant un contrepoids sérieux à OpenAI.

En résumé, cette décision illustre un virage : les alliances dans l’IA sont de plus en plus flexibles et stratégiques, plutôt qu’exclusives.