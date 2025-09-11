Accueil » ARM dévoile sa nouvelle génération de CPU et GPU : la série ARM C1 et Mali G1

ARM vient d’annoncer une refonte complète de ses processeurs et puces graphiques, qui équiperont notamment le MediaTek Dimensity 9500 attendu plus tard ce mois-ci.

La grosse nouveauté, c’est l’abandon des noms Cortex-X et Cortex-A au profit d’une toute nouvelle gamme baptisée ARM C1.

ARM C1 : une architecture CPU repensée

La famille ARM C1 repose sur l’architecture ARMv9.3 et se décline en quatre profils :

ARM C1-Ultra : le plus puissant, successeur du Cortex-X925, avec +12 % d’IPC et jusqu’à 25 % de gains à fréquence élevée (3 nm, 4,1 GHz max).

ARM C1-Premium : version plus compacte du Ultra, 35 % plus petite en surface, conçue pour les SoC plus abordables.

ARM C1-Pro : successeur du Cortex-A725, +11 % de perfs à consommation égale ou 26 % de consommation à perfs identiques.

ARM C1-Nano : remplaçant du Cortex-A520, idéal pour les tâches basse conso, avec +5 à 8 % de perfs mais surtout +26 % d’efficacité énergétique.

ARM promet une meilleure prédiction de branchements, plus de cache et surtout une efficacité accrue, essentielle pour les smartphones et ultraportables.

SME2 : accélérateur IA intégré

Grande nouveauté CPU : SME2 (Scalable Matrix Extension 2). Contrairement au SIMD classique (NEON, SVE), SME2 agit comme un accélérateur externe partagé entre tous les cœurs, activé uniquement quand nécessaire.

ARM annonce des gains impressionnants :

4,7× moins de latence pour la reconnaissance vocale,

2,8× plus rapide pour la génération audio (Stable Audio),

3,7× de gain moyen sur les benchmarks IA.

SME2 ne remplace pas un NPU dédié, mais facilite l’IA embarquée pour les modèles plus petits, surtout quand le NPU n’est pas sollicité.

Mali G1 : nouvelle génération GPU

Côté graphismes, ARM abandonne le nom Immortalis et inaugure la famille Mali G1 :

Ultra (10+ cœurs),

Premium (6–9 cœurs),

Pro (1–5 cœurs).

Le Mali G1-Ultra apporte :

+20 % de perfs par rapport à l’Immortalis G925,

9 % d’énergie par frame,

2× plus rapide en ray tracing grâce à un nouveau matériel dédié au BVH traversal,

meilleure gestion du cache et interconnexions mémoire.

En pratique, ARM estime que les jeux tireront plutôt +40 % de gains réels en ray tracing, car peu de titres exploitent déjà à fond le matériel.

Disponibilité et perspectives

Le MediaTek Dimensity 9500, attendu dans les prochaines semaines, sera le premier à bénéficier de cette nouvelle architecture C1 + Mali G1.

ARM prépare ainsi le terrain pour une nouvelle ère de smartphones plus performants et plus économes en énergie, avec une vraie montée en puissance sur l’IA et le rendu graphique avancé.