Tout ce que vous devez savoir sur la précommande de la gamme iPhone 2025

Lors de son événement « Awe Dropping », Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPhone : l’iPhone 17, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max et, grande nouveauté cette année, l’iPhone Air, un modèle ultrafin de seulement 5,6 mm d’épaisseur.
Les précommandes ouvriront le 12 septembre, pour une disponibilité en boutique le 19 septembre.
iPhone Air : le plus fin des iPhone
- Épaisseur record : 5,6 mm seulement.
- Écran 6,5 pouces ProMotion, jusqu’à 120 Hz et 3 000 nits de luminosité.
- Design renforcé : titanium + Ceramic Shield.
- Processeur A19 Pro, modem maison C1X et puce réseau N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread).
- 48 mégapixels fusion camera à l’arrière + 18 mégapixels selfie avec Center Stage.
- Autonomie : 27 h vidéo, jusqu’à 40 h avec la batterie MagSafe dédiée (115 euros).
Prix
- À partir de 1 229 euros (256 Go), jusqu’à 1 729 euros (1 To).
iPhone 17 : l’entrée de gamme se muscle
- Nouvel écran 6,3 pouces OLED ProMotion 120 Hz (contre 6,1 pouces sur l’iPhone 16).
- Luminosité jusqu’à 3 000 nits, protection Ceramic Shield 2.
- Puce A19.
- Double capteur photo 48 mégapixels (principal + ultra grand-angle).
- 18 mégapixels selfie Center Stage avec capteur carré (selfies paysage sans rotation).
- Coloris : noir, lavande, bleu brume, sauge, blanc.
Prix
- À partir de 969 euros (256 Go), jusqu’à 1 219 euros (512 Go).
iPhone 17 Pro & 17 Pro Max : le plateau caméra fait son entrée
- Nouveaux modules photo intégrés dans un « plateau » qui traverse tout l’arrière.
- Trois capteurs 48 mégapixels Fusion + 18 mégapixels selfie Center Stage.
- Processeur A19 Pro.
- Autonomie : la plus élevée jamais vue sur un iPhone, notamment sur le Pro Max.
- Écrans : 6,3 pouces (Pro) et 6,9 pouces (Pro Max), OLED 120 Hz.
- Retour du châssis aluminium.
- Stockage : jusqu’à 2 To sur le Pro Max (une première).
Prix :
- iPhone 17 Pro : 1 329 euros (256 Go) → 1 829 euros (1 To).
- iPhone 17 Pro Max : 1 479 euros (256 Go) → 2 479 euros (2 To).
En résumé
- iPhone 17 : plus abordable, mais avec ProMotion et double capteur 48 mégapixels.
- iPhone Air : ultra-fin, design premium, un seul capteur photo, autonomie compensée par une batterie MagSafe.
- iPhone 17 Pro/Max : autonomie record, triple capteur 48 mégapixels, design plateau et options jusqu’à 2 To.