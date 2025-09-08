iPhone 17 : batteries confirmées, le Pro Max passe les 5 000 mAh, l’Air reste limité

À quelques heures de la keynote du 9 septembre, une fuite en provenance de la base de données chinoise 3C vient d’apporter un éclairage sur les capacités de batterie de l’iPhone 17 et de ses déclinaisons.

Relayées par le leaker ShrimpApplePro sur X, ces informations n’ont pas encore été confirmées, mais elles dessinent déjà les contours énergétiques de la prochaine génération d’iPhone.

iPhone 17 : Des chiffres qui marquent une évolution

Le modèle de base, l’iPhone 17, s’équiperait d’une batterie de 3 692 mAh, soit un gain modeste par rapport à la génération précédente. L’iPhone 17 Pro grimperait à 3 988 mAh pour la version SIM et 4 252 mAh pour le modèle eSIM.

Le très attendu iPhone 17 Pro Max franchirait quant à lui un cap symbolique avec une batterie pouvant atteindre 5 088 mAh, une première pour Apple. Cela représenterait une hausse d’environ 8 % par rapport au 16 Pro Max, renforçant ainsi son statut de champion de l’endurance.

Un iPhone 17 Air sacrifié sur l’autel de la finesse

À l’inverse, l’iPhone 17 Air, qui mise tout sur son profil ultra-fin, devrait faire des compromis. Sa batterie plafonnerait à 3 036 mAh (version SIM) et 3 149 mAh (version eSIM). Une capacité nettement inférieure au reste de la gamme, ce qui confirme les inquiétudes quant à son autonomie.

Pour compenser, Apple miserait sur l’efficacité énergétique du nouveau modem C1 et pourrait même proposer un étui-batterie dédié afin d’attirer les utilisateurs soucieux de mobilité.

Une stratégie claire : autonomie vs design

Ces chiffres confirment la stratégie d’Apple : renforcer l’endurance des modèles Pro, tout en assumant que l’iPhone 17 Air sera davantage une vitrine de design et d’innovation qu’un champion de l’autonomie.

Avec un Pro Max dépassant les 5 000 mAh, Apple répond enfin à une demande de longue date des utilisateurs intensifs, tandis que le modèle Air s’adresse aux amateurs de finesse avant tout.