Google Maps : les Live Updates arrivent sur Android 16 QPR2

Google prépare une nouveauté attendue de longue date par les utilisateurs Android : les Live Updates dans Google Maps.

Déjà visibles chez certains testeurs de la bêta Android 16 QPR2, ces notifications interactives s’inspirent directement des Live Activities de l’iPhone, permettant de suivre en temps réel son itinéraire, ses commandes ou encore son trajet en VTC sans rester bloqué sur l’application.

Concrètement, les Live Updates de Google Maps apparaissent sous forme d’un petit indicateur discret dans la barre de statut, à gauche de l’heure. Une simple icône en forme de flèche indique la direction à suivre.

En tirant vers le bas le panneau de notifications, l’utilisateur accède à la carte complète de l’itinéraire, avec l’heure d’arrivée prévue et la direction actuelle. Ces informations s’affichent également sur l’écran de verrouillage et dans le haut du tiroir de navigation, pour un accès rapide sans ouvrir directement l’application.

Google Maps : Un vrai confort en cas de multitâche

Ce système se révèle particulièrement utile lorsqu’on change d’application par erreur ou volontairement. Plutôt que de retourner manuellement sur Google Maps, il suffit de taper sur la notification pour reprendre la navigation. Une petite option permet également de mettre fin à l’itinéraire directement depuis la carte de notification.

Avec ces Live Updates, Google veut réduire le risque de se perdre lorsque l’on jongle entre plusieurs applications.

Encore en phase de test sur Android 16 QPR2

La fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous. Seuls quelques utilisateurs de la bêta Android 16 QPR2 ont vu les Live Updates apparaître sur leur Pixel ou smartphone Samsung. Difficile pour l’instant de savoir si et quand elle sera généralisée.

Cependant, puisque cette nouveauté est arrivée dans une Quarterly Platform Release (QPR), il est probable qu’elle fasse partie du Pixel Feature Drop de décembre 2025, aux côtés d’autres nouveautés attendues.

Les Live Updates de Google Maps pourraient devenir un outil indispensable pour la navigation quotidienne. Simples, discrets et pratiques, ils offrent une continuité bienvenue lorsque l’on change d’apps en plein trajet. Reste à savoir si Google confirmera leur déploiement dès la fin de l’année.