Samsung Santé : téléconsultations, prescriptions et entraînements guidés dès le 8 septembre

Longtemps considéré comme un simple compteur de pas et de séances de sport, Samsung Santé change enfin de cap. Le géant coréen veut transformer son application en véritable hub de santé, capable de rivaliser avec Apple Santé.

À partir du 8 septembre, trois nouveautés majeures vont faire leur apparition, grâce à des partenariats stratégiques.

Des téléconsultations directement depuis l’application

La nouveauté la plus marquante est l’intégration de la téléconsultation médicale. Grâce à un partenariat avec HealthTap, il sera désormais possible de réserver une visite médicale en ligne depuis la section Find Care de Samsung Santé.

Plus besoin d’appels ou de longues attentes en salle d’attente : tout se passe sur le smartphone, de la prise de rendez-vous au suivi.

Gestion des prescriptions avec Walgreens

Autre ajout majeur : l’intégration de Walgreens, l’une des plus grandes chaînes de pharmacies aux États-Unis. Les utilisateurs pourront connecter leur compte pharmacie et accéder à leur historique de prescriptions directement dans l’application. Suivi des médicaments, rappels et gestion des renouvellements seront ainsi centralisés dans Samsung Health.

Des entraînements guidés avec iFIT

Samsung veut aussi séduire les amateurs de fitness. L’application proposera désormais des programmes guidés issus de la plateforme iFIT : HIIT, Pilates, récupération et plus encore. De quoi offrir une expérience similaire à Apple Fitness+, avec des coachs experts et des routines adaptées à tous les niveaux.

Disponibilité et pays concernés

Le déploiement de ces nouveautés débutera le 8 septembre 2025 dans une sélection de marchés : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Italie, France, Espagne et Allemagne. Samsung n’a pas encore précisé quand ces services arriveront dans le reste du monde, mais l’expansion est attendue prochainement.

Avec ces ajouts, Samsung Santé franchit une étape décisive. Téléconsultations, prescriptions et programmes fitness font de l’application bien plus qu’un simple tracker. Même si l’approche repose sur des partenariats (et donc limitée par région), cette évolution marque la volonté de Samsung de faire de Health une brique centrale de son écosystème.