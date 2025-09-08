Meizu 22 : le nouveau flagship compact et puissant arrive le 15 septembre

Après plusieurs mois de rumeurs et de teasers, Meizu a officialisé le lancement de son prochain smartphone haut de gamme, le Meizu 22, qui sera dévoilé le 15 septembre lors d’un événement organisé au siège de la marque à Zhuhai.

Ce modèle succède au Meizu 21 et se distingue par un format compact, une fiche technique ambitieuse et un design travaillé jusque dans les moindres détails.

Meizu 22 : Un écran compact aux bords ultrafins

Le Meizu 22 mise sur un écran OLED de 6,32 pouces en 1,5K, avec des bords de seulement 1,2 mm grâce au procédé propriétaire LIPO. La dalle légèrement incurvée 2,5D à l’avant est complétée par un dos 3D incurvé, offrant un équilibre entre élégance et confort. Avec une largeur contenue à 71 mm, une épaisseur de 8,15 mm et un poids de 190 g, le téléphone vise une ergonomie optimale.

Fait rare, il sera proposé avec une façade blanche, une première pour un flagship en 2025.

Sous le capot, le Meizu 22 embarque le Snapdragon 8s Gen 4 avec GPU Adreno 825, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0.

Pour garantir des performances stables sur la durée, Meizu intègre son moteur d’optimisation IA One Mind, certifié TÜV Rheinland pour une fluidité sur 72 mois. Le tout est refroidi par une chambre à vapeur de 4 500 mm², l’une des plus grandes dans un smartphone compact.

Quadruple capteur photo de 50 MP et selfie haut de gamme

Côté photo, Meizu ne lésine pas sur les moyens. À l’arrière, on retrouve :

un capteur principal OmniVision OV50H de 50 mégapixels avec OIS,

un téléobjectif périscopique Sony IMX882 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et OIS,

un ultra grand-angle OV50D de 50 mégapixels avec macro 2,5 cm,

ainsi qu’un quatrième capteur secondaire pour la profondeur.

À l’avant, le smartphone se démarque avec un capteur ultra-large de 50 mégapixels (90°), idéal pour les selfies de groupe et la visioconférence. L’IA vient compléter l’expérience avec des outils comme l’extraction de filtres en un clic ou des modes photo créatifs.

Autonomie et recharge rapide

Le Meizu 22 intègre une batterie de 5 500 mAh (valeur typique), compatible avec la charge filaire 80 W et la recharge sans fil. La marque promet une autonomie longue durée malgré son format compact, une prouesse dans ce segment.

Le Meizu 22 adopte un design parfaitement symétrique, avec des bordures uniformes de 0,8 mm et un dos flottant inédit. Disponible en plusieurs coloris, il se veut aussi distinctif que raffiné pour séduire un public à la recherche d’originalité.

Avec son écran compact, ses quatre capteurs photo de 50 mégapixels, son processeur haut de gamme et sa batterie généreuse, le Meizu 22 se positionne comme un flagship original et équilibré. Son design unique, sa finesse et ses innovations logicielles pourraient séduire les utilisateurs lassés des formats XXL, tout en offrant une puissance digne des plus grands.