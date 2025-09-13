Accueil » Auracast : Google étend la diffusion audio Bluetooth one-to-many aux Pixel et Galaxy

Auracast : Google étend la diffusion audio Bluetooth one-to-many aux Pixel et Galaxy

Le Bluetooth passe à la vitesse supérieure avec Auracast, une technologie introduite dans le standard Bluetooth Low Energy (LE).

Contrairement aux connexions classiques en one-to-one (par exemple, un téléphone vers un casque), Auracast permet de transformer un appareil en véritable émetteur radio, diffusant un flux audio haute qualité vers un nombre illimité de récepteurs à proximité.

Auracast : De l’accessibilité aux usages grand public

Déjà disponible depuis mars sur les Pixel 9 pour les aides auditives, Auracast gagne désormais du terrain. Google a élargi la compatibilité aux casques et écouteurs grand public, comme les Sony, les JBL Tour One M3, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, et les Sennheiser Accentum True Wireless.

L’objectif est clair : faire de cette technologie un standard non seulement pour les malentendants, mais aussi pour les usages du quotidien.

Auracast fonctionne aujourd’hui sur une sélection de modèles récents :

Google Pixel 8 et ultérieurs

Samsung Galaxy S23, S24 et S25, ainsi que les Z Fold 5, 6 et 7

Certains smartphones Xiaomi et Poco (hors marché américain)

Avec ces terminaux, il est possible de lancer une diffusion, que les proches peuvent rejoindre via un QR code ou en un tap grâce à Fast Pair.

Des scénarios d’usage prometteurs

Auracast pourrait transformer l’expérience dans de nombreux lieux publics : aéroports, gares, musées ou stades, où les annonces pourraient être diffusées directement dans vos écouteurs. Mais il s’adapte aussi aux usages personnels : plutôt que de prêter un écouteur à un ami, il suffira de partager la musique en direct sur son casque ou ses écouteurs compatibles.

Encore limité à certains téléphones et casques, Auracast représente une petite révolution dans l’écosystème Bluetooth. Entre inclusion (aides auditives) et confort (partage audio instantané), la technologie a le potentiel de devenir incontournable, un peu comme l’a été AirDrop pour le partage de fichiers.