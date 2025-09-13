OpenAI vient d’annoncer une réorganisation majeure de l’équipe chargée de définir les traits de personnalité et le comportement de ChatGPT.

Ce remaniement intervient après l’arrivée de GPT-5, qui a introduit de nouvelles options de personnalité (comme Cynique, Robot, Attentif ou Passionné) mais aussi suscité des retours mitigés, notamment sur des réponses jugées trop flatteuses ou artificielles.

Le leader actuel de l’équipe « personnalité » va rejoindre un autre projet interne, ce qui marque un déplacement du centre de gravité vers des sujets comme les agents intelligents et le raisonnement avancé. Cette décision fait suite à d’autres ajustements, comme le retour de GPT-4o après la grogne des utilisateurs face aux premiers réglages de GPT-5.

L’objectif affiché : réduire la « sycophantie » (réponses trop complaisantes), tout en travaillant sur la détection émotionnelle dans les conversations.

Sécurité et empathie renforcées

OpenAI met l’accent sur la protection des utilisateurs vulnérables. À l’avenir, les discussions sensibles pourraient être automatiquement redirigées vers GPT-5, mieux armé pour repérer des signaux de détresse émotionnelle. Ces efforts s’inscrivent dans un plan plus large qui comprend aussi l’arrivée de contrôles parentaux, annoncés après des incidents médiatisés.

La réorganisation vise à mieux intégrer les recherches comportementales dans l’écosystème OpenAI. Cela va de l’amélioration de la conversation personnalisée jusqu’à des usages complexes comme les agents de recherche avancée ou les connecteurs GitHub pour l’analyse de code.

Le rachat de startups spécialisées, comme Crossing Minds (recommandations personnalisées), devrait aussi enrichir la capacité de ChatGPT à s’adapter finement aux préférences des utilisateurs.

Impact sur l’industrie

Pour les experts, ce choix reflète une maturation d’OpenAI : après une phase d’innovation rapide, place à une gouvernance plus fine des comportements de l’IA. La comparaison avec les concurrents est inévitable : Anthropic (Claude) et Google (Gemini) explorent déjà les mêmes terrains de personnalités modulables et d’agents plus contextuels. La manière dont OpenAI équilibre authenticité, chaleur et vérité pourrait devenir un standard de l’industrie.

En réorganisant l’équipe personnalité, OpenAI montre qu’il ne s’agit plus seulement de rendre ChatGPT « agréable à discuter », mais de le transformer en compagnon polyvalent, fiable et sécurisé. Ce tournant rappelle que la bataille des IA ne se joue plus uniquement sur la puissance brute, mais sur la qualité de l’expérience humaine que ces systèmes offrent.