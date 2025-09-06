Xiaomi 16 : OZO Audio va transformer la qualité sonore des vidéos

À l’approche du lancement de la série Xiaomi 16, prévu pour la fin d’année, une fuite révèle que les prochains flagships Xiaomi 16 intégreront OZO Audio, une suite logicielle audio développée à l’origine par Nokia.

Une annonce qui devrait réjouir les vidéastes amateurs comme les créateurs de contenu, souvent frustrés par la qualité sonore des enregistrements réalisés sur smartphone.

OZO Audio : un héritage Nokia pour le son mobile

Conçu initialement pour les caméras 360° haut de gamme de Nokia, OZO Audio a ensuite été adopté par plusieurs fabricants comme Asus, OPPO ou encore OnePlus.

Cette technologie réunit plusieurs outils intelligents :

Audio Zoom : permet de mettre en avant le son de la source vers laquelle on zoome en vidéo, tout en atténuant l’environnement.

Audio Windscreen : réduit efficacement les bruits de vent lors des enregistrements en extérieur.

3D Audio : capture un son spatial immersif, plus proche de l’expérience réelle.

Un package qui, combiné aux performances photo et vidéo déjà solides des Xiaomi haut de gamme, promet une expérience plus professionnelle pour les créateurs de contenus mobiles.

Une tendance déjà adoptée par Apple et Google

Si l’arrivée d’OZO Audio est une bonne nouvelle, Xiaomi n’est pas le premier à s’intéresser à ce type de traitement audio :

Apple propose depuis plusieurs générations un mode Audio Zoom intégré à l’iPhone.

Google Pixel utilise une fonction similaire baptisée Speech Enhancement, optimisée pour la voix.

Avec OZO, Xiaomi semble vouloir aller plus loin grâce à une solution plus complète et modulable, couvrant aussi bien les concerts que les enregistrements en extérieur.

Une mise à jour pour les anciens modèles

Bonne nouvelle : OZO Audio ne sera pas réservé aux seuls Xiaomi 16. D’après les premières informations, la technologie sera aussi déployée sur certains modèles existants via HyperOS 3, notamment : me Xiaomi 14 Ultra, et la série Xiaomi 15.

Un geste qui montre la volonté de Xiaomi d’apporter de la valeur ajoutée à ses utilisateurs actuels, sans les forcer à changer de smartphone immédiatement.

Une évolution discrète mais utile

L’intégration d’OZO Audio aux prochains smartphones Xiaomi peut sembler un simple rattrapage face à Apple et Google, mais c’est surtout un ajout concret et pratique. Avec cette avancée, Xiaomi renforce son positionnement sur la création de contenu mobile, un terrain de plus en plus stratégique.

Et en élargissant la mise à jour à ses anciens flagships, la marque confirme qu’elle ne veut pas seulement impressionner avec du matériel dernier cri, mais aussi prolonger la valeur de ses modèles déjà sur le marché.