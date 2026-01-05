Accueil » SwitchBot onero H1 : Le robot humanoïde qui veut faire vos corvées à votre place

Par définition, les produits pour la maison connectée excellent généralement dans une tâche précise : aspirer, purifier l’air, ouvrir des rideaux… et ils le font très bien. Mais, il existe aussi un besoin croissant pour des produits plus généralistes, capables de s’adapter à plusieurs situations du quotidien.

Après avoir tenté une première approche avec le robot multifonction K20+ Pro l’an dernier, SwitchBot passe à la vitesse supérieure au CES 2026 avec un véritable robot domestique humanoïde : le onero H1.

onero H1 : un robot pour éliminer les corvées, pas juste les automatiser

Le onero H1 ne cherche pas à remplacer un appareil en particulier. Son ambition est plus large : s’attaquer aux tâches ménagères elles-mêmes. Il s’agit d’un robot généraliste, pensé pour s’adapter à une grande variété de situations domestiques plutôt que d’exécuter une seule fonction spécifique.

SwitchBot décrit le onero H1 comme un robot « entièrement automatique et collaboratif ». Il embarque plusieurs caméras Intel RealSense réparties dans la tête, les bras, les mains et le torse. Son système mécanique offre 22 degrés de liberté, ce qui lui permet des mouvements complexes et précis, notamment au niveau des bras et des mains.

Intelligence artificielle et perception avancée

Pour fonctionner, le onero H1 s’appuie sur un modèle d’IA propriétaire baptisé OmniSense VLA (Vision-Language-Action). Ce système combine vision, perception de la profondeur et retour tactile afin de comprendre la forme, la position et l’état des objets avec lesquels le robot interagit.

Dans sa communication officielle, SwitchBot évoque une grande stabilité dans des scénarios domestiques variés, ainsi qu’une intégration fluide avec l’écosystème SwitchBot existant. Sur le papier, cela permettrait au robot d’apprendre, de s’adapter et de coordonner ses actions avec d’autres appareils connectés de la maison.

Reste une question clé : comment cela fonctionne-t-il réellement au quotidien ? Les démonstrations vidéo sont prometteuses, mais seules des prises en main concrètes permettront de juger du niveau réel d’autonomie et de fiabilité.

Ce que le robot sait déjà faire… en théorie

Les images et vidéos diffusées par SwitchBot montrent le onero H1 en train de :

remplir une machine à café

préparer le petit-déjeuner

laver des vitres

charger une machine à laver

plier et ranger du linge

On le voit notamment tenir une chemise en l’air pour la plier, puis transporter une pile de vêtements déjà rangés. Si ces gestes sont exécutés avec précision et constance, le onero H1 pourrait devenir un véritable tournant, notamment pour l’assistance aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Robot généraliste ou assistants spécialisés ?

Le onero H1 relance un débat central dans la robotique domestique : faut-il privilégier des robots spécialisés, très efficaces mais limités, ou des robots polyvalents, capables de s’adapter mais plus complexes à concevoir ?

De nombreuses tâches ménagères restent difficiles à automatiser sans repenser entièrement nos logements. À court terme, une solution intermédiaire semble plus réaliste : un robot capable d’orchestrer les appareils connectés, plutôt que d’effectuer chaque tâche lui-même. C’est aussi la philosophie derrière des projets comme Ballie de Samsung ou les robots IA de LG.

SwitchBot affirme justement que le onero H1 est conçu pour fonctionner en synergie avec ses autres produits, comme les aspirateurs robots, purificateurs d’air ou humidificateurs.

Disponibilité : un avantage clé face à la concurrence

Contrairement à de nombreux robots humanoïdes encore très conceptuels, SwitchBot annonce que le onero H1 et ses bras robotiques A1 seront prochainement disponibles en précommande sur son site officiel. Aucun prix n’a encore été communiqué, mais cette annonce place SwitchBot en avance sur plusieurs concurrents encore au stade de démonstration.

Reste à voir si ce robot humanoïde saura convaincre en conditions réelles. Les prochaines démonstrations au CES 2026 devraient nous donner une idée plus concrète de ce que le onero H1 a réellement dans le ventre.