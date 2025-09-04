fermer
Anker Nano Charger 70W (3 ports) : un mini chargeur puissant pour tout recharger

par Yohann Poiron le

Anker enrichit sa gamme Nano avec le Nano Charger 70W (modèle A121A), un adaptateur compact mais capable de recharger smartphones, tablettes et même ordinateurs portables.

Conçu pour remplacer plusieurs chargeurs encombrants, il combine puissance, polyvalence et portabilité.

70 W de puissance dans un format réduit

Le Nano Charger propose deux ports USB-C et un port USB-A, avec une gestion intelligente de la puissance. En solo, un port USB-C délivre jusqu’à 70 W, suffisant pour recharger un MacBook Pro 14 pouces (2024) à 50 % en 35 minutes.

En utilisation combinée :

  • USB-C + USB-C : 60 W + 5 W
  • USB-C + USB-A : 45 W + 22,5 W
  • Trois ports actifs : 45 W (USB-C principal) + 7,5 W + 7,5 W

Une répartition pensée pour alimenter un laptop, un smartphone haut de gamme et de petits accessoires en même temps.

Un chargeur 41 % plus compact qu’Apple

Avec seulement 53 x 43 x 30 mm pour 120 g, le Nano Charger est 41 % plus petit que l’adaptateur 70 W d’Apple. Son design inclut des broches pliables pour le transport, une finition brillante avec cadre métallique, une stabilité renforcée dans les prises murales.

Côté sécurité, la technologie ActiveShield 4.0 surveille en permanence la température pour éviter toute surchauffe.

Disponibilité et coloris

Le chargeur est déjà disponible sur Amazon US à 49,99 dollars, livré avec un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m. Pour l’instant, seul le coloris noir est proposé, mais des versions blanche, rose et verte arriveront bientôt. La sortie en Europe n’a pas encore été confirmée, mais devrait suivre dans l’année. Aucune information sur le tarif français.

Avec son format ultra-compact, ses 70 W de puissance et sa gestion intelligente des ports, l’Anker Nano Charger s’impose comme une alternative idéale aux multiples blocs d’alimentation. Un seul chargeur suffit désormais pour voyager léger tout en rechargeant ordinateur portable, smartphone et accessoires.

