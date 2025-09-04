Eufycam S4 : la nouvelle caméra 4K solaire qui surveille et zoome automatiquement

Eufy, la marque domotique d’Anker, vient de dévoiler lors de l’IFA 2025 une nouvelle solution de sécurité extérieure : la Eufycam S4, une caméra 4K grand-angle capable de repérer un intrus, puis de déclencher deux caméras secondaires 2K qui pivotent et zooment pour capturer de près le visage d’une personne, même à plus de 50 mètres.

Proposée à 299 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France), la Eufycam S4 est livrée avec un panneau solaire de 5,5 W capable de recharger complètement la caméra avec seulement une heure de lumière directe. Pour les utilisateurs qui souhaitent aller plus loin, un branchement filaire est nécessaire afin de profiter d’un enregistrement continu 24 h/24.

La caméra combine un capteur radar et un détecteur infrarouge passif pour repérer les mouvements, tandis que quatre projecteurs LED intégrés permettent une vision nocturne en couleur.

Elle dispose d’une mémoire interne de 32 Go, extensible jusqu’à 256 Go via carte microSD ou jusqu’à 16 To avec l’accessoire HomeBase S380 d’Anker.

Eufycam S4 : L’intelligence locale avec l’Eufy AI Core

Eufy a également levé le voile sur un nouvel accessoire, l’AI Core, attendu pour novembre.

Cette petite box analyse en local les flux vidéo grâce à un modèle d’intelligence artificielle embarqué, capable de reconnaître et classifier plus de 100 comportements et événements. L’objectif est clair : réduire le délai d’alerte en supprimant le passage par le cloud et offrir une réaction quasi instantanée, avec un temps moyen de détection et de réponse de trois secondes seulement.

Disponibilité et positionnement

La Eufycam S4 sera disponible prochainement au prix de 299 dollars, tandis que l’AI Core arrivera en novembre à un tarif qui n’a pas encore été communiqué. Ensemble, ces deux solutions positionnent Eufy comme un acteur de plus en plus solide face à des concurrents comme Arlo ou Ring, avec un argument fort : la rapidité des alertes et le traitement local des données pour plus de confidentialité.

Avec la Eufycam S4 et l’AI Core, Anker pousse sa marque Eufy vers une approche de la sécurité plus préventive que réactive. Non seulement les caméras identifient les intrus à distance, mais l’IA locale tente de prédire leurs comportements pour laisser aux utilisateurs quelques précieuses secondes d’avance. Un pas supplémentaire vers la maison connectée autonome et sécurisée.