Anker ne veut plus seulement vendre des accessoires performants. Avec Thus, son premier silicium maison, le groupe cherche à se donner un avantage structurel : faire tourner plus d’IA directement dans de très petits appareils, avec moins d’énergie et plus de marge de calcul.

Le pari commence par les écouteurs Soundcore, mais l’ambition affichée va bien au-delà.

Anker Thus : Une puce pensée pour contourner la limite historique des petits appareils

Anker présente Thus comme la première puce audio IA à architecture neural-net compute-in-memory, c’est-à-dire un design où le calcul est rapproché de l’endroit où le modèle est stocké. Steven Yang, CEO d’Anker, résume l’idée ainsi : les puces IA classiques séparent mémoire et calcul, ce qui oblige à déplacer en permanence les paramètres du modèle ; Thus, lui, effectue le calcul là où le modèle « vit » déjà. Selon Anker, cette approche permet de réduire la taille de la puce et sa consommation, deux points décisifs pour des appareils compacts.

C’est précisément ce qui rend le projet intéressant. Dans les écouteurs, chaque millimètre et chaque milliwatt comptent. Jusqu’ici, ces contraintes forçaient les fabricants à utiliser de très petits réseaux neuronaux, capables de gérer seulement quelques centaines de milliers de paramètres.

Anker affirme qu’avec Thus, ses futurs écouteurs pourront exécuter des modèles de plusieurs millions de paramètres. Si cette promesse se vérifie, le saut ne sera pas seulement marketing : il toucherait directement la qualité du traitement audio embarqué.

Pourquoi Anker commence par les écouteurs ?

Le premier appareil équipé de Thus sera une future paire d’écouteurs flagship Soundcore. Anker explique avoir choisi cette catégorie justement parce qu’elle représente le cas le plus difficile : espace minuscule, batterie limitée et puce active en permanence pendant le port. Autrement dit, si le concept fonctionne dans des écouteurs, il pourra ensuite être décliné vers d’autres produits audio, des accessoires mobiles et des objets IoT, comme l’entreprise l’annonce déjà.

Ce choix en dit long sur la stratégie d’Anker. La marque sait que l’audio est l’endroit où l’IA embarquée peut se rendre immédiatement perceptible : appels plus propres, meilleure compréhension de la voix, adaptation au bruit réel. C’est un terrain beaucoup plus concret qu’un simple badge « AI-powered » collé sur une fiche technique.

Des appels plus propres comme première promesse

La démonstration la plus mise en avant concerne la qualité vocale en appel. Anker explique que les systèmes classiques de réduction de bruit pour les appels ont du mal dans les environnements très bruyants, ce qui peut laisser passer du son ambiant ou compresser excessivement la voix. Avec Thus, la marque promet un traitement plus avancé, appuyé par un modèle plus grand, huit microphones MEMS et deux capteurs à conduction osseuse pour mieux isoler la voix de l’utilisateur.

Sur le papier, c’est une proposition crédible. Le vrai sujet n’est pas seulement d’annuler le bruit, mais de préserver l’intelligibilité et le naturel de la voix. Dans les écouteurs true wireless, c’est encore l’un des points les plus variables d’une marque à l’autre.

Si Anker parvient réellement à améliorer ce terrain sans sacrifier l’autonomie, Thus pourrait devenir plus qu’un exercice de communication.

Une réponse industrielle à la course à l’IA embarquée

Cette annonce arrive dans un marché où l’IA ne se joue plus seulement dans le cloud, mais de plus en plus sur l’appareil lui-même. En lançant sa propre puce, Anker cherche à contrôler une couche technologique que beaucoup de marques sous-traitent encore à des fournisseurs tiers. C’est une décision stratégique forte : elle peut permettre une meilleure intégration produit, des fonctions exclusives et, à terme, une différenciation plus nette face aux références premium du segment.

Pour l’instant, Anker a surtout présenté une promesse architecturale ; la validation viendra sur le terrain, dans des appels réels et des usages quotidiens.

Quels produits pourraient inaugurer Thus ?

Anker n’a pas encore officiellement nommé les premiers écouteurs concernés, mais plusieurs fuites de mars pointaient vers les Soundcore Liberty 5 Pro Max et Liberty 5 Pro. Ces informations restent à traiter comme des rumeurs tant qu’Anker ne les a pas confirmées publiquement. La marque a en revanche annoncé qu’elle détaillera ses futurs écouteurs et les fonctions IA associées lors du Anker Day du 21 mai.

Au fond, Thus raconte quelque chose d’assez rare chez un acteur comme Anker. L’entreprise ne se contente plus d’optimiser des produits existants ; elle commence à construire sa propre infrastructure technique.

Et dans un marché de l’audio où beaucoup de promesses IA restent floues, c’est peut-être cette maîtrise du silicium, plus que le discours marketing, qui fera la différence.