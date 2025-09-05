Accueil » Galaxy Z Fold 7 : plaintes sur l’écaillement de la peinture, Samsung sous pression

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 séduit avec son design plus fin et plus léger, mais un nouveau problème ternit son image premium. Plusieurs acheteurs rapportent des soucis de peinture qui s’écaille sur leur foldable vendu à plus de 2 000 euros.

Sur les forums et réseaux sociaux, des utilisateurs partagent des photos de la peinture qui s’écaille, parfois après seulement quelques semaines d’utilisation. Certains assurent avoir soigné leur appareil : pas de chute, pas de contact avec des clés ou pièces, ni de rayures accidentelles.

Fait marquant : les cas concernent plusieurs coloris, ce qui exclut l’idée d’un problème limité à une seule finition.

Galaxy Z Fold 7 : Un précédent déjà avec le Galaxy Z Fold 6

En 2024, le Galaxy Z Fold 6 avait déjà fait parler de lui pour un souci similaire. À l’époque, Samsung avait expliqué que le problème provenait de chargeurs tiers mal isolés, entraînant des courants de fuite capables d’endommager le revêtement anodisé.

Mais cette fois, l’argument ne convainc pas. Un utilisateur affirme avoir uniquement utilisé le chargeur officiel Samsung 25W, et malgré cela, la peinture s’est abîmée.

Pour l’instant, Samsung n’a pas fait de déclaration publique. Certains clients ont contacté les centres de service, mais les réponses restent inconstantes, et un cas aurait même été escaladé jusqu’au siège.

Cela laisse planer un doute : le problème vient-il du processus d’anodisation ou même des accessoires officiels de Samsung ?

Un coup dur pour l’image premium

Le Galaxy Z Fold 7 est censé représenter le meilleur du savoir-faire Samsung en matière de smartphones pliables. Mais des défauts cosmétiques comme celui-ci nuisent à la confiance des consommateurs, surtout à l’heure où la concurrence (OPPO, Honor, Xiaomi) multiplie les smartphones pliables haut de gamme.

La balle est dans le camp de Samsung. L’entreprise devra soit reconnaître le problème et proposer un programme de réparation, soit apporter une explication technique claire pour rassurer ses clients.

En attendant, les acheteurs potentiels surveillent de près les réactions de la marque.