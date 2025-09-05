Google Photos intègre Veo 3 : vos photos deviennent des vidéos IA

Google poursuit son offensive dans la génération vidéo par IA en intégrant Veo 3, son modèle le plus avancé, directement dans Google Photos.

Les utilisateurs américains peuvent désormais transformer une simple photo en une courte vidéo de 4 secondes, en choisissant entre l’option « Mouvements subtils » ou « Je suis chanceux », qui applique des effets plus créatifs, comme des confettis ou des danses.

De Veo 2 à Veo 3 : un saut en qualité

Jusqu’ici, Google Photos utilisait Veo 2, déployé en juillet dernier. L’arrivée de Veo 3 améliore la résolution et la fidélité des clips générés, rendant les animations plus fluides et réalistes.

La contrepartie : les vidéos passent de 6 secondes à 4 secondes et restent sans son, contrairement à la version complète de Veo 3 lancée à l’événement Google I/O en mai, où la génération sonore avait été présentée comme une révolution par Josh Woodward, VP de Gemini.

Gratuit pour tester, payant pour aller plus loin

Les utilisateurs gratuits de Google Photos bénéficient d’un quota limité de générations par jour, avec un filigrane sur les vidéos pour signaler qu’elles ont été créées par l’IA.

En revanche, les abonnés AI Pro et AI Ultra (ce dernier facturé 250 dollars/mois) ont droit à davantage de générations et à des versions plus complètes des outils de Veo 3, déjà intégrés dans Gemini et dans l’éditeur vidéo Vids.

Un tremplin vers les abonnements IA de Google

Cette intégration sert avant tout de vitrine grand public. En permettant à n’importe qui de tester gratuitement Veo 3 dans Google Photos, Google espère séduire un maximum d’utilisateurs, puis les inciter à basculer vers ses offres premium.

La nouvelle section Créer de l’application regroupe aussi d’autres outils d’IA, comme la création de collages, la génération de photos cinématiques en 3D, ou encore des fonctions de remix.

Avec Veo 3 dans Google Photos, Google rend la génération vidéo IA plus accessible que jamais. Si la limite de 4 secondes peut sembler frustrante, c’est un aperçu efficace de ce que l’IA de Google peut offrir, et un pas de plus vers une démocratisation des contenus générés automatiquement.