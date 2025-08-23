Google Home Speaker : une nouvelle enceinte connectée Gemini arrive cet automne

Lors de son événement Made by Google 2025, Google a dévoilé une avalanche de nouveautés matérielles, dont la nouvelle série Pixel 10. Mais, un détail a échappé à peu de monde : une nouvelle enceinte connectée, jamais annoncée auparavant, est apparue furtivement durant la keynote.

Aujourd’hui, grâce à Android Headlines, on en sait un peu plus sur ce mystérieux Google Home Speaker.

Google Home Speaker: Un nouveau design et quatre coloris modernes

La première chose qui saute aux yeux : son design repensé. L’enceinte adopte une finition en tissu (comme les anciennes Nest Audio), mais avec un anneau lumineux à la base, et non plus sur le dessus.

Quatre coloris seraient proposés dès le lancement : Rouge vif, Vert clair, Noir et Blanc. Un choix de teintes modernes qui pourrait séduire un public plus jeune ou soucieux d’esthétique.

Gemini remplace Google Assistant

Sans surprise, cette nouvelle enceinte ne fonctionnera pas avec Google Assistant, mais avec Gemini, l’IA maison de Google. L’entreprise a confirmé que Gemini for Home arrivera sur les enceintes Nest existantes dès octobre 2025.

La nouvelle enceinte proposera donc :

Réponses conversationnelles avec Gemini Live

Voix naturelles améliorées

Fonctionnalités de sécurité : détection de sons inhabituels (verre brisé, alarme incendie…)

Compatibilité Matter pour la maison connectée

À noter : certaines de ces fonctionnalités pourraient être réservées aux abonnés Gemini Premium.

Audio spatial avec Google TV

La grande nouveauté ? La possibilité de jumeler l’enceinte avec un appareil Google TV pour fournir un son spatial, à la manière des Apple HomePod avec l’Apple TV. Une innovation bienvenue, surtout si elle fonctionne aussi avec les téléviseurs intégrant l’OS Google TV.

Cela laisse entendre une vraie montée en gamme audio, avec une volonté de concurrencer Sonos, Apple ou encore Amazon Echo Studio sur le terrain du home cinema.

Nom, disponibilité et prix ?

Selon Android Headlines, le produit porterait le nom provisoire de Google Home Speaker. Le nom définitif pourrait être révélé à l’automne, lors du lancement officiel de Gemini for Home. Google n’a encore rien confirmé, mais une sortie en octobre ou novembre 2025 semble probable.

Le prix n’a pas encore fuité, mais, si Google s’aligne sur les précédentes Nest Audio, on pourrait s’attendre à une fourchette autour de 99 € à 129 €.

Un retour attendu dans l’audio intelligent

Après plusieurs années sans nouveau modèle audio, Google semble prêt à frapper fort. Ce nouveau Google Home Speaker mise sur l’intégration profonde de Gemini, un design revisité et des capacités audio renforcées pour faire de l’ombre à Apple et Amazon.

Si le reste de l’écosystème suit — notamment avec une mise à jour du Nest Hub attendue depuis 2021 — alors l’IA domestique selon Google pourrait bien connaître un nouveau départ ambitieux.