Polar Loop : le bracelet fitness sans écran qui suit vos performances 24/7

Polar dévoile le Polar Loop, un bracelet connecté sans écran pensé pour être porté en continu, de jour comme de nuit.

Conçu pour offrir des analyses précises sur la condition physique, la récupération et le sommeil, il se positionne comme une alternative simple et efficace aux solutions plus coûteuses comme Whoop ou Oura.

Polar Loop : Un suivi discret et intelligent

Le Polar Loop embarque les algorithmes maison de la marque ainsi que la technologie Precision Prime pour garantir une mesure fiable de la fréquence cardiaque. Le bracelet détecte automatiquement vos entraînements, un peu comme les bracelets Whoop ou les meilleures bagues connectées, tout en restant totalement passif.

Il n’a ni écran ni bouton : tout se fait via l’application Polar Flow, déjà utilisée sur les montres de course et ceintures cardio de la marque. Depuis l’app, vous pouvez suivre vos statistiques, enregistrer vos activités ou encore consulter vos tendances de récupération et de sommeil.

Un achat unique, sans abonnement

Contrairement à Whoop ou Oura, qui imposent un abonnement mensuel ou annuel, le Polar Loop est vendu en achat unique à 179,90 euros. Une fois payé, vous bénéficiez de toutes ses fonctionnalités sans frais supplémentaires.

À titre de comparaison, Whoop One coûte environ 199 euros par an, ce qui fait rapidement grimper la facture. Avec le Polar Loop, la proposition est claire : un seul paiement pour un suivi complet.

Design et personnalisation

Disponible dès le 10 septembre, le Polar Loop sera proposé en trois coloris élégants : Greige Sand, Night Black et Brown Copper. Pour varier les styles, vous pourrez acheter des bracelets supplémentaires au prix de 19,90 euros.

Son design minimaliste en fait un accessoire discret, adapté aussi bien au sport qu’au quotidien.

Une alternative simple et abordable à Whoop et Oura

Avec le Loop, Polar propose un tracker sans écran, simple à utiliser et sans engagement financier. Certes, il est peut-être un peu moins complet que les solutions premium par abonnement, mais il constitue une option séduisante pour ceux qui veulent un suivi santé et fitness fiable sans frais cachés.

Le Polar Loop se présente donc comme un compagnon idéal pour ceux qui privilégient la praticité et la rentabilité.