Google Home : Gemini prend le contrôle de votre maison connectée !

Google veut que Gemini devienne le centre névralgique de votre maison connectée. Avec une nouvelle extension pour l’application Google Home, Gemini permet désormais de gérer vos appareils connectés, comme les lumières, thermostats, et enceintes, grâce à des commandes conversationnelles naturelles.

Voici ce que cela signifie pour les utilisateurs et leurs maisons intelligentes.

Une maison plus intelligente avec Gemini

Grâce à cette nouvelle intégration, vous pouvez lier Gemini à votre compte Google Home et contrôler vos appareils via l’IA conversationnelle avancée de Google. Au lieu de commandes précises comme « Réglez les lumières à 50 % », vous pourriez simplement dire : « Il fait trop clair ici », et Gemini ajustera l’éclairage en conséquence.

Vous pouvez aussi gérer plusieurs appareils en même temps. Par exemple, une phrase comme :

« Atténue les lumières du salon, allume la lampe de la chambre et baisse les stores » sera parfaitement comprise et exécutée par Gemini.

Pour les contrôles multimédias, Gemini gère également la lecture, le volume et d’autres paramètres. En matière de sécurité, Gemini peut ouvrir directement l’application Google Home lorsqu’il s’agit de caméras ou de serrures, garantissant que vos données sensibles restent protégées.

Fonctionnalités notables :

Réponses sur l’état des appareils : Gemini peut répondre à des questions comme : « Ai-je laissé la lumière du porche allumée ? » et vérifier pour vous, évitant des allers-retours inutiles. Contrôles rapides depuis l’écran de verrouillage : Avec Gemini Live, certains appareils peuvent être contrôlés directement depuis l’écran verrouillé de votre téléphone. Commandes naturelles et intuitives : Plutôt que d’apprendre des commandes précises, Gemini comprend le contexte. Par exemple, il peut interpréter « Rends ça plus cool » comme une commande pour ajuster l’éclairage ambiant ou baisser le thermostat, selon vos habitudes.

Un pas vers une maison réactive et intelligente

Avec Gemini, Google espère surpasser des assistants comme Alexa d’Amazon ou Siri d’Apple, qui dominent le marché depuis des années. L’approche de Google repose sur une IA plus attentive et contextuelle, visant à anticiper les besoins des résidents de manière plus intuitive.

Imaginez un futur où vous dites simplement :

« Je suis stressé », et votre maison réagit en préparant une tasse de thé, baissant les lumières et lançant une playlist apaisante.

Bien que Gemini offre une avancée significative, l’IA n’est pas parfaite. Certaines commandes complexes ou personnalisées pourraient encore nécessiter des ajustements. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité rapproche Google de son rêve : intégrer Gemini dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Pour l’instant, Gemini se concentre sur les tâches pratiques, mais l’avenir pourrait bien voir l’IA de Google devenir un véritable compagnon domestique, capable de comprendre et d’agir sur vos besoins émotionnels aussi bien que pratiques.