DJI Mini 5 Pro : fuite de la boîte, capteur 1 pouce et autonomie 52 minutes confirmés

Une photo de la boîte du DJI Mini 5 Pro Fly More Combo a récemment fuité en ligne, offrant un aperçu détaillé des caractéristiques du prochain drone compact de DJI.

Cette génération marquerait une évolution majeure, avec un capteur plus grand, des systèmes de sécurité avancés et surtout une autonomie record.

DJI Mini 5 Pro : Un capteur 1 pouce et de nouvelles possibilités créatives

Selon les informations visibles sur l’emballage :

le Mini 5 Pro embarquerait un capteur CMOS 1 pouce , une première dans la gamme Mini,

, une première dans la gamme Mini, prise en charge de la vidéo 4K jusqu’à 120 fps pour des ralentis fluides,

mode téléobjectif 48 mm via zoom numérique,

nacelle avec rotation de 225°, permettant de capturer des vidéos verticales, idéales pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.

Sécurité renforcée avec capteurs LiDAR et ActiveTrack

DJI équipe le Mini 5 Pro de nouveaux capteurs LiDAR frontaux, permettant une détection d’obstacles à 360°, même en basse luminosité. Le drone intégrerait également la fonction ActiveTrack, pratique pour suivre automatiquement un sujet en mouvement — parfait pour filmer du sport, du cyclisme ou de la course à pied.

La grande surprise vient de la batterie :

avec les batteries standards, le Mini 5 Pro conserve un poids inférieur à 250 g, maintenant les avantages liés à la certification C0,

avec le pack « Flight Battery Plus », l’autonomie grimperait jusqu’à 52 minutes de vol, un record pour un drone de cette taille.

Attention cependant : ces batteries plus lourdes pourraient faire dépasser la limite réglementaire de 250 g, ce qui impliquerait des obligations supplémentaires pour les pilotes dans certaines régions.

Le Fly More Combo inclurait le drone DJI Mini 5 Pro, la radiocommande DJI RC2 avec écran intégré, un set de filtres ND pour la vidéo, et plusieurs batteries (dont la version Plus dans le pack Fly More Combo Plus).

Date de lancement prévue

Selon les dernières rumeurs, le DJI Mini 5 Pro serait lancé en septembre 2025. S’il se confirme, il représenterait la mise à jour la plus ambitieuse de la série Mini depuis son lancement, visant aussi bien les créateurs de contenu que les pilotes amateurs exigeants.

Avec un capteur 1 pouce, une autonomie record de 52 minutes et une sécurité boostée par le LiDAR, le DJI Mini 5 Pro promet de bouleverser le marché des drones ultralégers. DJI semble vouloir offrir aux créateurs une machine compacte, mais dotée de fonctionnalités jusqu’ici réservées à des modèles bien plus imposants.

Reste à confirmer la disponibilité de la version Plus en dehors de la Chine, mais une chose est sûre : ce drone pourrait bien redéfinir la référence des drones de moins de 250 g.