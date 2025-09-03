Samsung Galaxy Z TriFold : un smartphone tri-pliable produit à seulement 50 000 unités

Alors que l’on s’attendait à une véritable percée commerciale, le futur Samsung Galaxy Z TriFold — premier smartphone à triple pli de la marque — semble davantage être un prototype commercialisé en petite quantité qu’un produit de masse.

Selon un rapport relayé par la presse coréenne, Samsung aurait drastiquement réduit ses ambitions de production pour son Galaxy Z TriFold : seules 50 000 unités seraient fabriquées, loin des 200 000 initialement évoquées.

Galaxy Z TriFold : Un lancement limité à quelques marchés premium

Le Galaxy Z TriFold ne sera disponible que dans certains marchés à haut revenu, où Samsung souhaite mesurer l’intérêt réel des consommateurs pour un smartphone à triple pli.

Cette stratégie rappelle celle de l’entreprise avec le Project Moohan, son futur casque de réalité mixte, également produit en quantités réduites. L’objectif est clair : tester le marché sans risquer de détourner l’attention du récent Galaxy Z Fold 7, qui rencontre actuellement un fort succès commercial.

Un produit rare… et potentiellement hors de prix

Le principal problème de cette production limitée sera la rareté extrême de l’appareil. En effet, avec si peu d’unités disponibles, il sera très difficile d’en acheter un. En outre, les modèles mis en vente pourraient rapidement être revendus à des prix bien plus élevés, réservant le Galaxy Z TriFold à une clientèle fortunée ou aux passionnés prêts à investir lourdement.

Ironiquement, cette rareté pourrait aider Samsung à mesurer encore plus précisément l’intérêt des consommateurs pour ce type de design futuriste.

Une stratégie prudente face à Apple et au marché AR

Le choix de Samsung s’inscrit dans une logique prudente, à l’opposé d’Apple, qui a produit massivement son Vision Pro dès son lancement. En explorant doucement les nouvelles catégories de produits (smartphones à triple pli, casques XR, lunettes AR), Samsung limite les risques financiers tout en restant à l’avant-garde de l’innovation.

Le Galaxy Z TriFold pourrait être annoncé dès le mois prochain, mais sa disponibilité ultra-limitée laissera beaucoup d’utilisateurs sur leur faim, quel que soit leur degré d’intérêt.

Le Samsung Galaxy Z TriFold ne sera pas un produit de masse, mais bien un prototype commercialisé pour mesurer la réaction des consommateurs. Entre sa rareté et son prix potentiel très élevé, il risque de rester un objet de collection plutôt qu’un véritable concurrent aux Galaxy Z Fold 7 et aux futurs pliables de la marque.

Samsung confirme ainsi sa stratégie : avancer prudemment sur les nouveaux formats, quitte à frustrer une partie de son public.