Acer Chromebook Plus Spin 514 : un Chromebook ARM premium avec Kompanio Ultra 910

À l’occasion de l’IFA 2025, Acer inaugure une nouvelle ère avec son Chromebook Plus Spin 514, le premier modèle de la marque propulsé par le processeur MediaTek Kompanio Ultra 910.

Avec cette puce ARM haut de gamme et une fiche technique ambitieuse, ce convertible sous ChromeOS se positionne comme l’un des Chromebooks les plus puissants du marché.

Un processeur Kompanio Ultra 910 pour des performances inédites

Au cœur du Chromebook Plus Spin 514 se trouve le Kompanio Ultra 910, la puce ARM la plus performante de MediaTek. Elle intègre 8 cœurs de calcul (dont un Cortex-X925 cadencé très haut, trois Cortex-X4 et quatre Cortex-A720), un GPU Immortalis-G925 MC11 et une NPU atteignant 50 TOPS pour l’accélération IA.

Ce processeur rapproche les Chromebooks des performances attendues sur des machines de productivité et de création, avec la promesse d’une meilleure autonomie et de fonctionnalités IA avancées.

Un écran tactile convertible avec deux options au choix

Le Spin 514 dispose d’un écran tactile 14 pouces monté sur une charnière à 360°, permettant une utilisation en mode tablette, tente ou support. Acer propose deux dalles au choix :

2 880 x 1 800 pixels à 60 Hz, avec luminosité de 340 nits, idéale pour la finesse d’affichage.

1 900 x 1 200 pixels à 120 Hz, avec 300 nits, plus fluide pour la navigation et le multitâche.

Ce choix permet de s’adapter aux profils variés : utilisateurs orientés productivité et confort visuel ou amateurs de fluidité et de réactivité.

Une autonomie solide et une connectivité à jour

Avec sa batterie 70 Wh, le Chromebook Plus Spin 514 promet une autonomie confortable pour la journée. Il est fourni selon la configuration avec un chargeur USB-C 65 W ou 100 W.

Côté connectivité, il coche toutes les cases d’un modèle premium : WiFi 7, Bluetooth 5.4, deux ports USB-C 10 Gb/s, deux USB-A, et une prise audio 3,5 mm.

Acer mise aussi sur la qualité multimédia avec deux options de webcam : 1 mégapixel ou 5 mégapixels, accompagnées de micros doubles et de haut-parleurs orientés vers le haut. L’appareil est également compatible avec le stylet USI 2.0, vendu séparément, pour la prise de notes ou le dessin.

Fait étonnant pour un Chromebook de ce niveau : certaines options comme le clavier rétroéclairé ou le capteur d’empreintes digitales ne sont pas incluses systématiquement, et dépendent de la configuration choisie.

Prix et disponibilité

Le Acer Chromebook Plus Spin 514 sera proposé dès novembre avec un prix de départ de 699 €. Il pourra être configuré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0.

Avec sa combinaison de design convertible, processeur ARM haut de gamme et connectivité dernier cri, ce modèle vise clairement les utilisateurs à la recherche d’un Chromebook premium pour la productivité et la créativité.