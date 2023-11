OPPO et Hasselblad s’associent pour développer conjointement de nouvelles caméras

OPPO et Hasselblad ont conclu un nouvel accord pour développer conjointement de nouveaux systèmes de caméra HyperTone pour les smartphones prévus en 2024, ont annoncé les deux sociétés aujourd’hui. Ce n’est pas la première fois que les deux marques collaborent, l’annonce n’est donc pas une surprise pour les férus de technologie.

Annoncé à Paris Photo 2023, un salon international annuel de la photographie d’art, les deux entreprises travailleront ensemble pour développer le système et le lanceront dans un prochain smartphone phare de la série Find.

« En associant l’esthétique de l’imagerie classique à la technologie mobile, OPPO et Hasselblad ont mis au point un système esthétique adapté à l’imagerie mobile. En 2024, les deux sociétés lanceront la nouvelle génération de systèmes de caméra HyperTone et l’expérience de la caméra Hasselblad qui promettent de continuer à établir de nouvelles normes dans l’industrie », déclare Oliver Zhang, directeur de l’imagerie chez OPPO.

« Notre collaboration continue pour construire la nouvelle génération de systèmes de caméra HyperTone est un projet énorme, qui n’est pas un simple héritage de style. Il s’agit plutôt d’une intégration plus organique et plus approfondie de l’esthétique et de la technologie entre les deux marques, qui offrira aux amateurs de photographie une meilleure qualité d’image et des expériences stylisées, au-delà de ce qui est réalisable sur les smartphones classiques. Je suis impatient de partager les résultats de notre collaboration avec tous les créateurs l’année prochaine », poursuit-il.

Les deux entreprises affirment que le développement de la caméra HyperTone « suit l’esthétique », ce qui signifie essentiellement qu’elle s’éloigne des traditions de l’industrie qui consistent à travailler sur les spécifications techniques. C’est une curieuse façon de décrire le développement de matériel, qui est par nature technique, mais les deux sociétés sont catégoriques sur cette description particulière de leur processus de réflexion.

Qu’est-ce que la caméra HyperTone ?

Le système de caméra HyperTone est décrit comme étant composé de trois parties : le HyperTone All Main Camera System, le HyperTone Image Engine, et le HyperTone ProXDR Display. Ces trois éléments fonctionnent en tandem pour fournir ce que les deux sociétés décrivent comme « l’imagerie au niveau du système de bout en bout ».

Selon OPPO, son système de caméra HyperTone améliore la clarté de 30 % tout en réduisant le bruit de 60 % grâce à la fusion AI RAW. Cependant, le nouvel algorithme nécessite 400 % de puissance de calcul supplémentaire pour offrir aux utilisateurs des détails plus nets et plus clairs après traitement.

En outre, la société chinoise indique que l’une des technologies ProXDR du système HyperTone Camera est capable de débloquer une plage dynamique 8x plus importante à l’écran, ce qui rend la visualisation des photos beaucoup plus réaliste. OPPO a confirmé qu’elle travaillait dur pour rendre ProXDR compatible avec la norme Ultra HDR.

L’une des principales caractéristiques des caméras OPPO est le mode portrait de Hasselblad. Grâce à un autre composant du système HyperTone Camera Systemt appelé HyperTone Engine, ce mode crée des portraits en 3D qui évitent de trop éclairer le visage et lissent les ombres et les lumières. Le Hasselblad Portrait Mode promet également d’offrir des tons de peau plus précis et des effets de bokeh cinématographiques.

Bien qu’Oppo et Hasselblad utilisent beaucoup de mots pour décrire le système, on ne sait pas encore très bien comment ce qu’ils font affectera la photographie sur les appareils mobiles. Étant donné que les deux marques ont promis d’intégrer cette technologie dans la prochaine génération de smartphones Find, il est probable que cela change au cours de l’année prochaine, alors que OPPO s’apprête à sortir un nouveau smartphone — cela fait un certain temps que le dernier n’a pas été commercialisé.