Pixel 10 Pro XL : durabilité testée et recharge magnétique Pixelsnap confirmée

Le Google Pixel 10 Pro XL vient de passer entre les mains de JerryRigEverything, célèbre YouTuber connu pour ses tests de durabilité extrêmes. Résultat : le nouveau flagship de Google s’impose comme un smartphone robuste, pensé pour durer, tout en introduisant une nouveauté matérielle majeure — Pixelsnap, un système de recharge magnétique inspiré du MagSafe d’Apple.

Pixel 10 Pro XL : Un design solide, pensé pour durer

Doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces protégé par le Gorilla Glass Victus 2, le Pixel 10 Pro XL a résisté sans difficulté aux rayures et même au test de flamme, sans dommages permanents.

L’armature en aluminium et les boutons se sont également montrés résistants, et lors du test de torsion, aucun point de faiblesse ou flexion notable n’a été observé.

À cela s’ajoute l’engagement de Google à fournir 7 années de mises à jour logicielles, confirmant la volonté d’offrir un appareil fiable sur le long terme.

Pixelsnap : la recharge magnétique fait son entrée

Cependant, la grande révélation du test concerne l’intérieur du smartphone. Grâce à un film de visualisation magnétique, JerryRigEverything a mis en évidence un cercle d’aimants disposé sous la coque arrière.

Ce système, baptisé Pixelsnap, permet au Pixel 10 Pro XL de s’aligner parfaitement avec les chargeurs Qi2 et les accessoires compatibles. Il s’agit donc du premier flagship Android grand public à intégrer pleinement cette norme, plaçant Google au même niveau qu’Apple et son MagSafe.

Bien que le HMD Skyline ait été le premier à annoncer une compatibilité Qi2, le Pixel 10 Pro XL démocratise véritablement cette innovation.

Un pas stratégique face à Apple et Samsung

Avec Pixelsnap, Google ne se contente pas de proposer la recharge sans fil rapide : il ouvre la voie à tout un écosystème d’accessoires magnétiques universels, réduisant la fragmentation entre marques.

Selon les rumeurs, Samsung pourrait également adopter un système similaire sur son prochain Galaxy Ultra, malgré le défi que représentent les coques magnétiques et leur compatibilité avec le S Pen.

Et après ?

Zack Nelson a également évoqué des changements autour de la batterie, qui seront détaillés dans un prochain démontage. Si ces améliorations confirment une meilleure efficacité et une compatibilité élargie avec Qi2, le Pixel 10 Pro XL pourrait bien devenir une référence incontournable pour la recharge sans fil.

Avec son châssis ultra-résistant, son support logiciel garanti 7 ans et l’arrivée de Pixelsnap, le Pixel 10 Pro XL combine solidité et innovation. En intégrant le premier système magnétique Qi2 dans un flagship Android grand public, Google se positionne à l’avant-garde et pose les bases d’une nouvelle ère de standards universels dans la recharge sans fil.