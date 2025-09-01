À quelques jours seulement de l’événement « Awe-Dropping » prévu le 9 septembre, les fuites s’intensifient autour de la gamme iPhone 17. Et cette fois, ce sont les accessoires officiels d’Apple qui font parler d’eux, en particulier les nouvelles coques dites « transparentes » pour les modèles iPhone 17 Pro… qui ne le sont pas vraiment.

iPhone 17 Pro : Des coques « transparentes » qui ne le sont plus vraiment

Traditionnellement, les coques transparentes Apple intègrent une petite zone opaque, souvent circulaire, pour la technologie MagSafe. Mais cette année, la firme de Cupertino semble avoir franchi un cap.

D’après les visuels partagés par le leaker Majin Bu, la nouvelle coque transparente pour iPhone 17 Pro laisse peu de place à la transparence.

La majorité de l’arrière est recouverte d’un blanc opaque, ne laissant visibles que de petites zones autour de l’appareil photo. En d’autres termes, il s’agit bien plus d’une coque semi-opaque que d’un véritable modèle transparent. Pour certains utilisateurs, cela s’apparente à une tromperie marketing.

Une découpe réduite à cause du nouveau module photo géant

La situation est encore amplifiée par la taille imposante du nouveau module photo sur les iPhone 17 Pro et Pro Max. Les rendus confirment un triple capteur revisité, plus long et plus large, laissant encore moins d’espace libre à l’arrière de la coque. Résultat : les fans qui espéraient mettre en valeur la finition de leur iPhone risquent d’être déçus.

Il est fort probable que ceux qui recherchent une coque vraiment transparente se tournent vers des marques tierces cette année, plutôt que vers les modèles officiels d’Apple.

Des alternatives colorées toujours au rendez-vous

Heureusement, Apple ne mise pas uniquement sur ses coques « transparentes ». La marque proposera également une nouvelle série de coques en silicone, disponibles dans une large palette de couleurs vives. À cela s’ajoute la gamme « TechWoven », un nouveau type de coque textile qui devrait offrir un bon compromis entre style et protection.

Au-delà des coques, le design même des iPhone 17 Pro suscite des réactions partagées. Entre les finitions en aluminium, le module photo allongé, et l’arrivée de nouveaux coloris, comme l’orange vif, certains utilisateurs restent perplexes. Et pour ceux qui aiment sentir leur téléphone « nu » en main, l’idée d’ajouter une coque — encore plus si elle est opaque — peut être perçue comme un sacrifice.

Une protection controversée pour un design premium

Alors qu’Apple met toujours l’accent sur le design et les finitions de ses appareils, proposer une coque « transparente » aussi peu transparente soulève des interrogations. Si vous voulez vraiment mettre en valeur votre iPhone 17 Pro, il vaudra peut-être mieux attendre les alternatives proposées par des marques tierces plus fidèles à l’idée de transparence.