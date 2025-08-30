Windows 11 25H2 : la nouvelle mise à jour annuelle entre en phase finale avant déploiement public

Microsoft vient de franchir une étape clé dans le cycle de vie de sa prochaine mise à jour majeure de Windows 11. La version 25H2 de Windows 11, cinquième itération importante du système d’exploitation, est désormais disponible dans le canal Release Preview du programme Windows Insider.

Cela signifie que le lancement public est imminent — probablement dès octobre 2025 — si aucun problème majeur n’est détecté.

Windows 11 25H2: Pas de révolution, mais des ajustements utiles

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre d’une mise à jour annuelle, Windows 11 25H2 n’introduit pas de grandes nouveautés visibles pour l’utilisateur lambda. À l’image de la version 23H2 il y a deux ans, cette mise à jour est surtout une continuité technique : elle permet notamment à Microsoft de repartir le compteur des mises à jour de sécurité à zéro, garantissant 2 années de correctifs supplémentaires pour les appareils compatibles.

La version 25H2 partage le même socle logiciel que 24H2, ce qui signifie que les changements sont minimes côté code source. L’installation ne nécessite qu’un redémarrage unique, car la plupart des fonctionnalités ont déjà été introduites dans les mises à jour mensuelles précédentes, mais restaient désactivées par défaut.

Nettoyage et outils pour les administrateurs IT

Voici les principaux changements confirmés :

Suppression de PowerShell 2.0 et de l’outil en ligne de commande WMIC, tous deux obsolètes.

Nouveaux outils pour les entreprises et l’éducation : les administrateurs peuvent désormais supprimer automatiquement certaines applications préinstallées du Microsoft Store via Group Policy ou MDM CSP.

ISO disponibles dès la semaine prochaine pour les installations propres de Windows 11 25H2.

Pour les utilisateurs professionnels, c’est un petit gain en contrôle et en allègement de l’environnement système.

Et côté nouveautés visibles ?

Microsoft est restée discrète sur les ajouts « user-friendly » de cette mise à jour. On sait néanmoins que certaines fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, comme « Click to Do », continuent de se déployer progressivement sur les versions Insider. Cette fonction peut, par exemple, extraire des tableaux depuis une page Web ou un document et les convertir automatiquement en feuilles Excel.

D’autres améliorations ont été notées dans les canaux plus expérimentaux (Canary, Dev, Beta), notamment :

Nouvelles options de partage dans la fenêtre Windows Share.

Meilleur support du Braille pour les utilisateurs malvoyants.

Quelques correctifs… mais aussi de nouveaux bugs, comme toujours en phase de test.

Déploiement grand public attendu à l’automne

Microsoft adopte une stratégie de déploiement progressif, avec une sortie initiale en octobre, suivie d’un élargissement en plusieurs vagues. Si aucun bug critique n’émerge d’ici là, Windows 11 25H2 sera disponible automatiquement via Windows Update d’ici la fin de l’année, ou plus tôt pour les utilisateurs qui souhaitent déjà rejoindre le canal Release Preview.