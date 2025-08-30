Accueil » Google améliore radicalement les caméras dans l’app Google Home : ce qui change vraiment

Google vient de déployer une mise à jour majeure de son application Google Home, et elle risque de faire une grande différence pour les utilisateurs de caméras Nest et de produits domotiques connectés.

Entre performances améliorées, navigation simplifiée et fonctionnalités bien pensées, cette mise à jour transforme enfin l’expérience caméra dans Google Home.

Des flux en direct plus rapides et plus fiables

La première chose que vous remarquerez : la vitesse. Google a effectué des optimisations « sous le capot » pour accélérer le temps d’affichage du flux en direct dès l’ouverture d’une caméra. La latence avant la première image est considérablement réduite.

Fini les erreurs du type « Aucune vidéo disponible » alors que la caméra est bien active : la fiabilité est en nette hausse.

Un bug gênant a également été corrigé : auparavant, si vous activiez/désactiviez une caméra en cours de stream, le flux plantait. Ce n’est plus le cas : la reprise est désormais fluide.

Des aperçus visuels plus intelligents

Chaque vignette caméra affiche désormais un aperçu visuel (snapshot). Résultat ? Vous pouvez voir d’un coup d’œil ce qui se passe sur chaque caméra sans lancer le flux en direct. C’est plus rapide, plus pratique, et beaucoup plus ergonomique.

Des gestes intuitifs pour naviguer plus facilement

La nouvelle interface ajoute aussi des gestes simples et pratiques :

Balayez vers la droite/gauche : pour passer du fil temporel à la liste des événements.

Faites glisser la barre de lecture vers le bas : pour réduire ou fermer la fenêtre vidéo.

Double tap sur le lecteur vidéo : avance/recul rapide de 10 secondes, comme sur YouTube.

Ces améliorations rendent l’expérience bien plus fluide et tactile, surtout sur mobile.

Des notifications plus utiles et visuelles

Les alertes de détection de mouvement deviennent bien plus informatives :

Miniature statique + aperçu animé dans la notification.

Sur Android : touchez la flèche pour voir l’animation.

Sur iOS : appui long pour lire l’aperçu.

Plus besoin d’ouvrir l’app à chaque alerte. C’est un vrai gain de temps au quotidien.

Meilleur support pour les anciennes caméras Nest

Les améliorations ne concernent pas que les nouveaux modèles. Google a amélioré la stabilité et la qualité des flux pour les anciens appareils :

Nest Cam (1re génération)

Nest Cam Outdoor

Nest Doorbell (modèles classiques)

Désormais, vous constaterez moins d’échecs d’envoi de vidéo/audio, des téléversements d’événements plus rapides et un encodage vidéo optimisé pour une image plus nette.

Google a confirmé que ce n’est qu’un premier lot de mises à jour, et que d’autres améliorations caméra sont prévues prochainement. Ces nouveautés montrent clairement que Google veut faire de son app Home une plateforme domotique de référence, en misant sur la fluidité, la vitesse et l’expérience utilisateur.