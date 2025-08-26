Galaxy S25 FE : toutes les specs fuitent avant l’annonce officielle

Le Galaxy S25 FE de Samsung vient de faire une apparition surprise sur le site de vente en ligne MediaMarkt Portugal. La fiche produit, depuis supprimée, révélait presque tout sur le smartphone — y compris les images officielles. Il ne manquait qu’un seul détail : le prix définitif.

Galaxy S25 FE : Un résumé des spécifications confirmées

Le Galaxy S25 FE serait plus compact que son prédécesseur, avec des dimensions de 161,3 x 76,6 x 7,4 mm et un poids de 190 grammes. Le modèle vu dans la fuite est en bleu marine, mais d’autres coloris sont évidemment attendus au lancement.

Le Galaxy S25 FE embarquera un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec une définition de 2340 x 1080 pixels et un rafraîchissement de 120 Hz. La dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus+, comme sur les modèles haut de gamme.

Côté processeur, pas de surprise : on retrouve la puce Exynos 2400, accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans cette version listée. Des options avec plus de stockage devraient suivre.

L’appareil photo principal repose sur un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

La caméra selfie, de son côté, est une 12 mégapixels, sans plus de précisions techniques pour le moment.

Autonomie et recharge améliorées

Bonne nouvelle pour les utilisateurs exigeants : le Galaxy S25 FE profite d’une batterie de 4 900 mAh, contre 4 700 mAh sur le S24 FE. Côté recharge 45W en filaire et 15W en sans-fil.

Autre amélioration notable : le capteur d’empreinte passe à la technologie ultrasonique (au lieu de l’optique), une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux modèles premium.

Prix : une hausse inquiétante ?

Selon la fuite, la version 128 Go était brièvement affichée à 789,99 €. Un tarif jugé très élevé pour une version FE, censée être « plus accessible ». Cependant le Galaxy S24 FE de 256 Go coûtait le même prix au Portugal l’an dernier.

Il est donc probable que l’erreur vienne d’une confusion entre les versions 128 Go et 256 Go.

Faut-il attendre ce Galaxy S25 FE ? Tout dépendra du prix final officiel. Mais sur le papier, ce Galaxy S25 FE semble solide. À ce prix, il flirterait avec des modèles « non-FE » comme le Pixel 10 ou le Galaxy S24. Mais s’il reste en dessous des 700 €, Samsung tiendrait là un rapport qualité/prix très compétitif.