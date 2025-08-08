Accueil » Samsung Galaxy S26 Ultra : une charge rapide de 60W… enfin, mais est-ce suffisant ?

Samsung Galaxy S26 Ultra : une charge rapide de 60W… enfin, mais est-ce suffisant ?

Samsung Galaxy S26 Ultra : une charge rapide de 60W… enfin, mais est-ce suffisant ?

Pendant des années, Samsung a volontairement limité la puissance de charge de ses smartphones, privilégiant la stabilité et la sécurité à la vitesse pure. Alors que des concurrents chinois comme Xiaomi ou Realme proposent déjà du 120 W, voire du 150 W, la marque coréenne s’est contentée de 45W au maximum, avec des résultats mitigés en termes de temps de charge.

Mais les choses pourraient enfin bouger. D’après les dernières fuites, le futur Galaxy S26 Ultra bénéficierait d’une charge rapide de 60 W. De quoi réduire enfin le temps passé près d’une prise ? Pas si sûr…

60 W, une vraie avancée ou simple coup de peinture ?

Le célèbre leaker Ice Universe affirme que le Galaxy S26 Ultra pourrait atteindre 75 à 80 % de batterie en seulement 30 minutes. Une amélioration indéniable sur le papier.

Mais dans les faits, les résultats restent proches de ceux du Galaxy S25 Ultra, limité à 45W, qui atteint 73 % de charge en 31 minutes, selon une vidéo de test sur YouTube utilisant le chargeur officiel Samsung.

Autrement dit : la différence entre 45W et 60W semble minime, comme elle l’était déjà entre les modèles à 25W et ceux à 45W chez Samsung. Pourquoi ? Car tout dépend du calibrage de la courbe de charge. Un smartphone peut supporter 60W sans pour autant en tirer pleinement profit si son circuit est bridé pour préserver la température ou la durée de vie de la batterie.

Une approche toujours conservatrice

Samsung continue donc de miser sur une charge rapide mesurée, sans se lancer dans la course aux watts que mènent les constructeurs chinois. Un choix qui peut se justifier techniquement, mais qui commence à peser dans un marché où les attentes en matière de rapidité de recharge explosent.

Certes, passer de 45W à 60W est un progrès. Mais, pour beaucoup d’utilisateurs, cela ressemble davantage à une évolution timide qu’à une révolution. Comme le résume Ice Universe avec humour : « Les utilisateurs Samsung y sont enfin arrivés » — accompagné d’un emoji sarcastique.

Il est essentiel de rappeler que la puissance indiquée (W) ne reflète pas nécessairement la vitesse de charge réelle. D’autres facteurs entrent en jeu :

La capacité à maintenir une puissance constante sur la durée

La gestion thermique (pour éviter la surchauffe)

L’optimisation logicielle du cycle de charge

Ainsi, un smartphone à 33W peut parfois charger plus vite qu’un modèle annoncé à 45W, si la courbe de puissance est mieux gérée.

Faut-il attendre le Galaxy S26 Ultra pour une meilleure recharge ?

Si tu possèdes un Galaxy S24 ou S25 Ultra, ce passage à 60W ne sera probablement pas un argument déterminant pour changer de modèle. Sauf si Samsung combine cette évolution avec une refonte complète de l’efficacité énergétique, une meilleure autonomie ou une batterie plus endurante, le gain restera marginal.

Mais dans un marché où chaque minute de recharge compte, et où la concurrence propose déjà des charges complètes en moins de 20 minutes, Samsung a intérêt à accélérer sérieusement.

Une amélioration bienvenue, mais trop prudente

Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung semble prêt à faire un (petit) pas en avant en matière de charge rapide. Ce passage à 60W devrait offrir un léger gain de confort au quotidien, sans bouleverser les habitudes.

Cela reste toutefois insuffisant face aux solutions ultra-rapides proposées par les marques chinoises. Les utilisateurs Samsung méritent mieux qu’un simple « upgrade cosmétique ». Reste à voir si d’autres éléments du S26 Ultra viendront compenser cette avancée trop discrète.