Samsung Galaxy S26 Ultra : un écran OLED intelligent qui protège votre vie privée

Le futur Galaxy S26 Ultra de Samsung s’annonce déjà comme l’un des smartphones les plus impressionnants de 2026. Selon les dernières rumeurs venues de Corée du Sud, le constructeur préparerait un écran OLED révolutionnaire pour son Galaxy S26 Ultra, baptisé Flex Magic Pixel, développé par Samsung Display.

Ce nouvel écran intègrerait l’intelligence artificielle pour protéger votre vie privée, une première dans l’univers des smartphones.

Flex Magic Pixel : un écran OLED intelligent et confidentiel

Le Flex Magic Pixel a été présenté en avant-première lors du MWC 2025 et du salon K-Display 2025. Il s’agit d’une technologie d’affichage qui ajuste dynamiquement les angles de vision en fonction du contenu affiché à l’écran, grâce à l’IA.

Par exemple, si vous ouvrez votre application bancaire, l’écran pourrait automatiquement restreindre l’angle de vision pour empêcher les personnes autour de vous de voir ce que vous consultez. Un peu comme un film de confidentialité, mais sans perte de luminosité ni de qualité d’image — un problème fréquent avec les filtres physiques.

Samsung aurait désormais lancé la production de masse de cette technologie, ce qui laisse penser qu’elle arrivera dès le Galaxy S26 Ultra, et possiblement sur les modèles pliables de 2026.

Galaxy S26 Ultra : tout ce que l’on sait déjà

En plus de cet écran révolutionnaire, le Galaxy S26 Ultra pourrait proposer :

Un rival de taille pour l’iPhone 17 Pro Max

Le Galaxy S26 Ultra devra affronter le très attendu iPhone 17 Pro Max, qui devrait lui aussi bénéficier d’une refonte majeure, avec notamment un nouveau bloc de caméras au design retravaillé, une batterie plus grande, et possiblement une nouvelle technologie d’affichage signée Apple.