Apple prêt à racheter Perplexity ou Mistral AI pour combler son retard en IA ?

Alors que l’intelligence artificielle redéfinit l’ensemble du paysage technologique, Apple se retrouve à un moment charnière. En coulisses, les débats s’intensifient à Cupertino autour d’acquisitions ambitieuses pour combler son retard face à des rivaux comme OpenAI, Google ou Microsoft.

Face à la pression croissante sur le front de l’intelligence artificielle, Apple serait enfin prêt à sortir le chéquier.

Alors que des voix s’élèvent depuis des mois pour inciter la firme de Cupertino à frapper un grand coup, plusieurs sources proches du dossier, la firme à la pomme croquée aurait entamé des discussions avancées pour le rachat de deux startups spécialisées dans l’IA générative : la française Mistral AI et l’américaine Perplexity.

Des acquisitions à plusieurs milliards pour accélérer Apple Intelligence ?

Les négociations, menées notamment par Eddy Cue, le patron des services d’Apple, témoignent d’une volonté de rupture avec la stratégie d’acquisitions prudente du groupe. Aujourd’hui, il milite pour une offensive dans l’IA afin d’éviter que Google (Gemini) ou Samsung (Galaxy AI) ne prennent une avance définitive sur l’écosystème iPhone.

En face, Craig Federighi, patron du logiciel chez Apple, défend une vision plus traditionnelle : développer en interne les briques d’intelligence artificielle, sans dépendre d’acquisitions externes. Mais avec la montée en puissance de Pixel 10 et Galaxy S25, capables de proposer une IA native, puissante et rapide, le statu quo devient risqué.

Habituée aux rachats discrets et ciblés, Apple envisage ici des opérations à 10 ou 20 milliards de dollars — loin de ses habitudes. Pourtant, l’urgence semble grandir, à l’heure où Apple Intelligence, son initiative maison en matière d’IA, tarde à convaincre.

Mistral AI ou Perplexity ? Deux visions très différentes de l’IA

Perplexity se positionne comme une alternative à Google Search, avec un moteur de recherche propulsé par IA, qui résume le Web en citant ses sources. Une approche qui correspond bien à la philosophie privacy-first d’Apple. Si la firme devait perdre tout ou partie de son partenariat à 20 milliards de dollars annuels avec Google (actuellement en ligne de mire des autorités antitrust), un moteur maison comme Perplexity pourrait constituer une alternative crédible à intégrer dans Siri ou Spotlight.

Du côté de Mistral AI, c’est l’approche open source, la performance sur appareil (edge computing) et la maîtrise des modèles linguistiques de nouvelle génération qui séduisent Apple. Mistral, soutenue par la France et valorisée à environ 10 milliards de dollars, apporterait aussi un ancrage stratégique en Europe, dans un contexte où la souveraineté technologique devient un enjeu majeur.

Culture d’entreprise, régulation et freins internes

Malgré l’intérêt stratégique, l’intégration de ces startups dans l’écosystème Apple pourrait s’avérer complexe. Les méthodes de travail rapides et ouvertes de Perplexity pourraient heurter la culture secrète et structurée d’Apple. Quant à Mistral, son ancrage européen pourrait ralentir les synergies avec les équipes californiennes.

Le contexte réglementaire n’aide pas : alors que les autorités américaines et européennes surveillent de près les géants du numérique, un rachat aussi visible pourrait attirer l’attention des régulateurs antitrust. Et même avec plus de 200 milliards de dollars en réserve, Apple n’a jamais montré beaucoup d’appétit pour les méga-acquisitions.

Un potentiel impact à l’échelle de toute l’industrie

Si l’une de ces opérations devait se concrétiser, cela pourrait marquer un tournant dans l’univers de l’IA générative. Le rachat de Mistral renforcerait la scène tech européenne, tandis que celui de Perplexity poserait un nouveau jalon dans la bataille des moteurs de recherche, en concurrence directe avec Google, Bing ou Meta.

Apple pourrait ainsi abandonner sa posture d’observateur prudent pour adopter une stratégie plus offensive, quitte à redéfinir les règles du jeu en Silicon Valley. Pour les startups IA, cela enverrait un signal fort : dans un marché en tension, les rachats par les géants pourraient devenir la voie royale vers la pérennité.

Mais le temps presse : les smartphones concurrents misent déjà sur des fonctions IA bluffantes, et Apple Intelligence, dévoilé récemment, reste pour l’instant moins impressionnant que prévu.