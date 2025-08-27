iPhone 17 Pro Max : une coque de luxe à… 11 490 dollars signée Caviar

Alors que l’iPhone 17 Pro Max est attendu avec une augmentation de prix modérée d’environ 50 dollars (soit un tarif avoisinant les 1 249 dollars), certains fans d’Apple au portefeuille bien garni pourraient chercher à dépenser (beaucoup) plus.

Et, la marque de luxe Caviar a justement ce qu’il vous fait : une coque à 11 490 dollars pour sublimer votre futur iPhone 17 Pro Max !

« Russian Roulette » : la coque iPhone la plus audacieuse de 2025

La pièce maîtresse de la nouvelle collection Desperado de Caviar s’appelle Russian Roulette. Et comme son nom l’indique, cette coque n’est pas là pour plaire aux prudents.

« Un symbole audacieux de risque, de détermination et du courage de tout miser. Russian Roulette n’est pas pour les timides », indique Caviar.

La coque intègre un barillet rotatif d’un réel revolver, avec une balle factice, bien sûr. L’ensemble est serti d’éléments recouverts d’or 24 carats. Le design est provocant, volontairement kitsch, mais assumé comme une œuvre d’art artisanale pour les amateurs de sensations fortes.

Compatibilité :

iPhone 17 Pro Max (11 490 dollars)

iPhone 16 Pro Max (10 490 dollars)

« Die Hard » : une coque hommage à John McClane pour 10 340 dollars

Si les jeux de hasard vous mettent mal à l’aise, Caviar propose une autre création qui pourrait séduire les fans de Bruce Willis. Le modèle Die Hard, toujours dans la collection Desperado, rend hommage à l’iconique Beretta 92 utilisée par John McClane dans Piège de Cristal (Die Hard).

Miniature de l’arme mythique au centre, accents en acier, gravures personnalisées et détails en or, cette coque est une déclaration cinématographique autant qu’un accessoire de luxe.

Modèles compatibles :

iPhone 17 Pro/Pro Max

iPhone 16 Pro/Pro Max

Prix : 10 340 dollars

Faut-il vraiment craquer ?

Soyons honnêtes : à ce prix-là, on n’achète pas une coque pour protéger son téléphone. On achète un objet de collection, un symbole de statut, ou un clin d’œil ultra-premium à la culture pop et à l’artisanat de luxe. Que l’on aime ou non, Caviar continue de repousser les limites du design mobile, flirtant entre excentricité et fascination.