Apple Health+ : le nouveau service de coaching santé IA arrive en 2026

Apple ne compte pas s’arrêter à l’Apple Watch pour transformer notre rapport à la santé. Selon Mark Gurman, la firme de Cupertino prépare un nouveau service d’abonnement, baptisé provisoirement Apple Health+, dont le lancement serait prévu en 2026.

L’objectif : proposer un coaching santé personnalisé grâce à l’intelligence artificielle et aux données issues des appareils Apple.

Apple Health+: Un coach santé intelligent grâce à l’IA Apple

Contrairement aux outils de suivi classiques, Apple Health+ proposerait un coach santé proactif capable de :

Recommander des ajustements nutritionnels selon vos données en temps réel

Améliorer vos cycles de sommeil

Optimiser votre activité physique et cardiaque

Tenir compte de votre santé auditive (fonctionnalité lancée en 2024)

Ce coach intelligent s’appuierait sur les données des iPhone, Apple Watch, et potentiellement AirPods, pour délivrer des conseils évolutifs et contextualisés.

Une intégration totale dans l’écosystème Apple

Le service serait profondément intégré dans l’app Santé, qui pourrait bénéficier d’une refonte avec iOS 26.4. Selon les rumeurs, il serait également optimisé pour les nouvelles Apple Watch Series 11, attendus en septembre 2025, avec de nouveaux capteurs santé pour renforcer la précision des recommandations.

De plus, le Project Mulberry, en cours chez Apple, viserait à développer un assistant IA de type « médecin virtuel », qui pourrait bouleverser le secteur du coaching bien-être, voire empiéter sur certains domaines de la médecine préventive.

Un nouveau pilier stratégique pour les revenus d’Apple

Comme Apple Fitness+ ou iCloud+, ce nouveau service pourrait faire partie de la stratégie de services à abonnement premium d’Apple. Les experts anticipent un tarif supérieur à Fitness+ (actuellement à 9,99 €/mois), compte tenu des fonctionnalités avancées liées à l’IA.

Apple Health+ pourrait ainsi devenir un véritable moteur de revenus récurrents, tout en renforçant la fidélité à l’écosystème Apple.

Des questions éthiques et de confidentialité à surveiller

L’analyse de données sensibles comme le rythme cardiaque, le sommeil ou l’alimentation soulève naturellement des inquiétudes autour de la vie privée. Si Apple s’est jusqu’ici montré exemplaire sur la protection des données, les exigences réglementaires pourraient se renforcer, notamment en Europe et aux États-Unis.

Selon Mark Gurman, l’exactitude des conseils de l’IA, ainsi que la frontière entre accompagnement et avis médical, devront être clairement définies.

Une stratégie santé long terme

Le lancement d’Apple Health+ s’inscrit dans une stratégie de long terme :

En février 2025, Apple lançait une étude Santé via l’app Research, collectant des données anonymisées pour mieux comprendre le bien-être numérique.

En juin 2025, la firme introduisait Apple Intelligence, une suite d’outils IA locaux (on-device) dans iOS, iPadOS et macOS.

En 2026, Apple Health+ viendrait consolider cette dynamique avec une approche préventive, personnalisée et continue.

Apple Health+ pourrait bien représenter la prochaine grande révolution du bien-être numérique. Grâce à une combinaison d’IA avancée, de capteurs biométriques précis et d’une intégration système profonde, Apple semble vouloir transformer son app Santé en véritable plateforme de coaching personnel.

Mais pour réussir, l’entreprise devra prouver que sa solution est à la fois fiable, éthique et respectueuse des données personnelles. Si tel est le cas, Apple Health+ pourrait s’imposer comme un acteur incontournable de la santé préventive connectée.