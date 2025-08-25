Xiaomi 16 : premiers smartphones avec Snapdragon 8 Elite 2 et nouveau design premium

Alors que la nouvelle génération de smartphones Android premium se profile à l’horizon, une fuite relayée par le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo vient de dévoiler une information de taille : la série Xiaomi 16 pourrait bien être la première à intégrer le nouveau Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm.

Une fois encore, Xiaomi confirmerait son statut de partenaire privilégié de Qualcomm.

Xiaomi 16, 16 Pro et 16 Pro Max : les premiers avec le Snapdragon 8 Elite 2

La fuite mentionne trois modèles principaux dans cette nouvelle série :

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Xiaomi 16 Pro Max

Ce dernier serait une toute nouvelle déclinaison « ultra premium », encore inédite chez Xiaomi. Il s’agirait donc d’un positionnement plus haut de gamme, destiné à rivaliser frontalement avec les Galaxy S26 Ultra, ou encore le Honor Magic 8 Ultra et le Find X9 Ultra de OPPO.

Un modèle « Pro Mini » avec une batterie XXL en préparation ?

Autre rumeur surprenante : Xiaomi travaillerait également sur une version plus compacte appelée Xiaomi 16 Pro Mini. Malgré sa taille plus réduite, cette déclinaison pourrait embarquer une batterie massive de 6 300 mAh, une charge sans fil et même un téléobjectif périscopique.

Une fiche technique alléchante pour ceux qui préfèrent les petits formats sans faire de compromis sur la puissance.

Des mises à niveau majeures côté photo

La série Xiaomi 16 ne se contentera pas d’un nouveau processeur. Elle devrait également bénéficier de grosses améliorations photo, selon les fuites. Xiaomi semble vouloir affirmer sa place sur le podium de la photo mobile, avec notamment :

Capteurs principaux plus grands

Meilleure gestion logicielle (traitement d’image, IA)

Stabilisation optique renforcée

Nouveau capteur périscopique pour les modèles Pro et Pro Max

Lancement attendu en octobre 2025

À titre de comparaison, la série Xiaomi 15 avait été lancée en octobre 2024, en exclusivité en Chine dans un premier temps. Il est donc très probable que la Xiaomi 16 soit présentée au même moment, avec un lancement mondial quelques semaines plus tard.

Comme toujours avec les produits Xiaomi haut de gamme, l’Europe devrait faire partie des premiers marchés hors Chine à recevoir ces modèles.

Avec un lancement anticipé du Snapdragon 8 Elite 2, une montée en gamme assumée et de nombreuses déclinaisons adaptées à différents profils d’utilisateurs, Xiaomi semble vouloir frapper un grand coup cet automne.

Si ces rumeurs se confirment, la série Xiaomi 16 pourrait bien devenir la nouvelle référence Android haut de gamme à surveiller.