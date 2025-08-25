Accueil » Realme 15T : un nouveau modèle au design inspiré de l’iPhone et à la fiche technique musclée

Alors que les Realme 15 et 15 Pro ont déjà été lancés à l’international en juillet 2025, un nouveau modèle vient de faire surface : le Realme 15T. Dévoilé par le leaker Abhishek Yadav sur X, ce smartphone pourrait bien venir étoffer la série avec une proposition originale et musclée, destinée pour l’instant au marché chinois.

Realme 15T : Un design qui s’inspire clairement de l’iPhone Pro

Visuellement, le Realme 15T se démarque immédiatement. À l’arrière, on découvre un bloc photo à trois anneaux circulaires, très similaire à ce que l’on retrouve sur les derniers modèles iPhone Pro. Pourtant, seuls deux capteurs sont fonctionnels :

Un capteur principal de 50 mégapixels

Un capteur secondaire de 2 mégapixels

Le troisième anneau est purement décoratif, probablement pour équilibrer l’esthétique. Le tout est posé sur un dos texturé à effet marbre, ce qui donne au smartphone un look unique dans le paysage Android.

Un capteur selfie de 50 mégapixels à l’avant

Realme ne lésine pas non plus sur la partie frontale. Le 15T embarquera un appareil photo selfie de 50 MP, une caractéristique rare dans ce segment de prix, et qui pourrait séduire les amateurs de portraits détaillés ou de contenu vidéo.

Sous son design léché, le Realme 15T proposera des caractéristiques qui le positionnent comme un solide milieu de gamme :

Écran AMOLED de 6,5 pouces d’une résolution full HD+, avec une luminosité maximale de 2200 nits.

Processeur MediaTek Dimensity 6400 Max, suffisamment puissant pour un usage quotidien fluide.

Batterie de 7000 mAh, identique aux 15 et 15 Pro.

Charge rapide 80W, pour une recharge express.

Épaisseur contenue de 7,79 mm, malgré la grosse batterie.

Système Realme UI 6 basé sur Android 15.

Une combinaison qui devrait assurer autonomie, performance et confort visuel, même en extérieur.

Disponibilité : lancement prévu en Chine d’abord

Le Realme 15T devrait faire ses débuts officiels en septembre en Chine, aux côtés des autres modèles de la série. Sa non-présence lors du lancement global de juillet suggère qu’il pourrait rester une exclusivité chinoise dans un premier temps.

Cependant, si le modèle rencontre le succès escompté, une sortie internationale pourrait être envisagée dans les mois suivants.

Avec son design soigné, son grand écran lumineux, sa batterie généreuse et un capteur selfie haut de gamme, le Realme 15T semble prêt à séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone abordable mais bien équipé. Reste à voir s’il sortira des frontières chinoises…