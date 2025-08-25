OPPO Find X9 Pro : un flagship ambitieux qui pourrait faire trembler Apple et Samsung

Le prochain flagship de OPPO, le Find X9 Pro, vient de faire l’objet d’une fuite massive. Grâce à Smartprix, on connaît désormais presque toutes ses caractéristiques.

Le Find X9 Pro sera lancé en octobre en Chine, avant une sortie mondiale — dont en Inde et potentiellement en Europe — dès novembre 2025. Ce modèle s’annonce comme le plus sérieux concurrent aux futurs Galaxy S25 Ultra de Samsung et iPhone 17 Pro d’Apple.

D’après les informations publiées par Smartprix, le Find X9 Pro sera doté d’un grand écran OLED plat de 6,78 pouces. Celui-ci proposera une résolution de 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et offrira une expérience visuelle fluide et lumineuse, idéale pour les amateurs de contenus multimédias comme pour les gamers.

À l’intérieur, OPPO a choisi d’intégrer la puce Dimensity 9500 de MediaTek, une plateforme puissante qui promet d’excellentes performances. Elle sera accompagnée d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go, ainsi que d’un stockage interne allant jusqu’à 512 Go, suffisant pour répondre aux usages les plus intensifs, du multitâche au montage vidéo sur mobile.

Côté photo, OPPO semble bien décidé à frapper un grand coup.

Find X9 Pro: Focus sur la photo

Le Find X9 Pro embarquera un triple capteur arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels signé Sony (LYT-828), d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels également (Samsung JN5), et d’un impressionnant téléobjectif périscope de 200 mégapixels (ISOCELL HP5) capable d’offrir un zoom optique x3. Pour les selfies, un capteur frontal de 50 mégapixels avec autofocus est également prévu, de quoi séduire les créateurs de contenus.

L’autonomie ne devrait pas être en reste. Le smartphone serait alimenté par une énorme batterie de 7 550 mAh, un chiffre impressionnant pour un appareil aussi fin. Cette batterie pourra être rechargée rapidement grâce à la charge filaire 80W et sans fil 50W, des valeurs parmi les plus élevées du marché actuel.

En matière de connectivité et de sécurité, le Find X9 Pro intégrera un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran, la compatibilité avec le Wi-Fi 7, le NFC, et proposera une touche multifonction. L’appareil fonctionnera sous ColorOS 16, une version basée sur Android 16, apportant fluidité, personnalisation et fonctionnalités intelligentes.

Une stratégie de prix bien ficelé

Côté prix, OPPO devrait conserver une stratégie analogue à celle de son précédent modèle haut de gamme. Le Find X9 Pro serait commercialisé autour de 90 000 roupies indiennes, soit environ 1 030 dollars, ce qui le place directement dans la catégorie des flagships premium, aux côtés des modèles les plus puissants de Samsung et Apple.

Avec une fiche technique aussi solide, une autonomie remarquable et des capacités photo impressionnantes, le OPPO Find X9 Pro a toutes les cartes en main pour devenir le modèle le plus compétitif de la marque à ce jour. Reste à voir si le grand public sera prêt à lui faire confiance face aux poids lourds du secteur.