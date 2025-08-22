Accueil » Vivo Vision Explorer Edition : un casque de réalité mixte 8K qui défie les géants du secteur

Vivo Vision Explorer Edition : un casque de réalité mixte 8K qui défie les géants du secteur

Vivo Vision Explorer Edition : un casque de réalité mixte 8K qui défie les géants du secteur

Vivo entre dans l’arène de la réalité mixte avec le lancement du Vision Explorer Edition, un casque XR (Extended Reality) haut de gamme à la fois léger, puissant et immersif. Dévoilé en Chine, ce nouvel appareil marque une étape clé pour la marque qui mise désormais sur l’informatique spatiale.

Le Vision Explorer Edition impressionne par sa compacité : seulement 398 g, 83 mm de hauteur et 40 mm d’épaisseur. Il arbore une façade miroir futuriste, dissimulant une structure à « micro-écart flottant ».

Points forts ergonomiques :

Appui facial équilibré pour répartir le poids

4 caches-lumière interchangeables avec mousse confort

Double sangle ajustable indépendamment en haut et en bas

Vivo Vision Explorer Edition : Des écrans 8K par œil pour une immersion totale

Le casque utilise deux écrans Micro-OLED 8K (3840 × 3552 par œil), couvrant l’espace colorimétrique P3. Une calibration binoculaire assure une fidélité colorimétrique ΔE<2, idéale pour les contenus visuels exigeants.

Fonctions supplémentaires :

Prise en charge des verres correcteurs magnétiques (de -1 à -10 dioptries)

Champ de vision de 180° et audio spatial

Écran cinéma virtuel de 120 pieds repositionnable via gestes

Propulsé par le Snapdragon XR2+ Gen 2

Le moteur du système est le tout dernier Snapdragon XR2+ Gen 2, épaulé par l’architecture énergétique Blue Ocean de Vivo, promettant une autonomie étendue sans compromis sur la performance.

Le casque intègre :

Suivi oculaire précis à 1,5° près

Reconnaissance gestuelle sur 26 degrés de liberté avec un champ vertical de 175°

Passthrough couleur en temps réel avec 13 ms de latence

Expérience immersive : jeux, productivité et multimédia

Jeux et divertissement :

Titres exclusifs MR : Table Drum Master, Little V’s Journey

Compatibilité PCVR sans fil, casting depuis smartphone ou PC

Mode esport avec navigation gestuelle et vues 3D dynamiques

Travail et productivité :

Environnement multi-fenêtre immersif

Mode passthrough transparent pour rester connecté à la réalité

Contenu :

Écran géant virtuel avec intégration de Migu Video (sport en direct, données en temps réel)

Lecture de vidéos spatiales et images panoramiques issues de smartphones Vivo

Intégration et avenir

Connexion directe aux applications smartphones Vivo (à venir)

Assistant IA « Blue Heart Little V »

Capture vidéo spatiale 3D via mobile

Outils d’imagerie exploratoire et de santé, incluant lampe à fente portable pour diagnostics visuels

Disponibilité et accès

À partir du 22 août 2025, Vivo ouvre des sessions de test dans 12 boutiques Vivo en Chine, notamment à Pékin et Shenzhen. Un programme communautaire, le Vision Consultant Program, est également lancé pour faire tester l’appareil à des utilisateurs triés sur le volet.

Prix : non communiqué pour le moment.

Avec le Vision Explorer Edition, Vivo se positionne avec ambition face à des acteurs comme Meta, Apple et Sony. Le casque combine une technologie de pointe, un design léger, une interface intuitive, et un écosystème déjà riche en contenu. Il incarne une vision futuriste de l’informatique spatiale, au croisement du divertissement, du jeu et de la productivité.