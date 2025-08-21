Accueil » ROG Xbox Ally & ROG Xbox Ally X : les premières consoles portables Xbox arrivent le 16 octobre

ROG Xbox Ally & ROG Xbox Ally X : les premières consoles portables Xbox arrivent le 16 octobre

ROG Xbox Ally & ROG Xbox Ally X : les premières consoles portables Xbox arrivent le 16 octobre

Asus et Microsoft ont enfin officialisé la date de sortie mondiale des très attendues ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X : rendez-vous le 16 octobre 2025.

Ces nouvelles consoles portables gaming sous Windows 11 seront disponibles dès le lancement aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Si les prix ne sont pas encore confirmés, plusieurs fuites évoquent un tarif de 699 € pour la ROG Xbox Ally et 1 049 € pour la ROG Xbox Ally X.

ROG Xbox Ally vs ROG Xbox Ally X : deux modèles, deux philosophies

Les noms peuvent laisser penser à un simple rebranding Xbox des ROG Ally existantes… mais il s’agit bien de nouvelles machines, avec des designs retravaillés et des processeurs inédits :

Modèle Processeur GPU RAM Stockage Batterie ROG Xbox Ally AMD Ryzen Z2 A (4c/8t, Zen 2) 8 CU RDNA 2 16 Go LPDDR5X-6400 512 Go SSD M.2 60 Wh ROG Xbox Ally X AMD Ryzen AI Z2 Extreme (3x Zen 5 + 5x Zen 5c, 16t) 16 CU RDNA 3.5 24 Go LPDDR5X-8000 1 To SSD M.2 80 Wh

Ces specs placent clairement la ROG Xbox Ally X dans le segment haut de gamme, capable de faire tourner les jeux en 1080p natif avec une meilleure autonomie et une interface plus fluide.

Écran 120 Hz et interface Xbox dédiée

Les deux modèles embarquent un écran 7 pouces Full HD 1080p à 120 Hz, avec support du VRR (taux de rafraîchissement variable) et protection Gorilla Glass Victus.

Mais la vraie nouveauté vient du logiciel : Microsoft introduit une interface Xbox en plein écran, pensée pour les consoles portables. Finis les menus Windows trop petits, vous démarrez directement sur une interface optimisée avec la Xbox Game Bar, tout en gardant la possibilité de basculer vers le bureau Windows classique.

Compatibilité jeux : un programme à la Steam Deck Verified

Microsoft a également lancé un programme de compatibilité des jeux pour identifier ceux qui tournent le mieux sur les ROG Xbox Ally :

Handheld Optimized : jeu 100 % compatible avec les contrôles, l’interface et la résolution

Mostly Compatible : petites optimisations nécessaires dans les paramètres

Un indicateur de performance Windows apparaîtra également sur chaque titre, pour évaluer le niveau de fluidité attendu.

AI, shaders et highlight reels : les promesses de 2026

Le processeur Ryzen AI Z2 Extreme de la ROG Xbox Ally X ne sert pas qu’à la puissance brute. Il embarque un NPU de 50 TOPS, qui sera mis à profit dès début 2026 pour de l’auto SR offrant un upscaling IA des jeux en temps réel, et “Highlight Reels”, qui permettra de capturer automatiquement les meilleurs moments de jeu, via IA.

Microsoft améliore aussi la gestion des shaders : ils seront préchargés pendant le téléchargement, réduisant les temps de lancement jusqu’à 10x plus rapides et moins gourmands en batterie.

Disponibilité mondiale dès le 16 octobre

Les deux modèles seront disponibles dans plus de 30 pays dès le 16 octobre 2025, dont la France ! D’autres marchés comme le Brésil, l’Inde ou la Thaïlande suivront dans les mois suivants.

Microsoft et Asus annonceront les prix définitifs et les précommandes dans les prochaines semaines, probablement après le salon Gamescom 2025, où les consoles sont exposées en avant-première.