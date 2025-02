iPhone 17 Pro Max : Dynamic Island réduite, Face ID sous l’écran se précise !

Apple semble préparer un changement majeur pour le design de l’iPhone avec l’iPhone 17 Pro Max. Depuis l’introduction de la Dynamic Island avec l’iPhone 14 Pro en 2022, l’apparence de la face avant des iPhone Pro est restée pratiquement inchangée. Selon une nouvelle fuite de Digital Chat Station, l’iPhone 17 Pro Max utilisera une nouvelle technologie de lentilles métalliques (metalens) pour réduire la taille de la Dynamic Island.

Contrairement aux lentilles traditionnelles incurvées utilisées sur les iPhone actuels, la metalens est une lentille optique qui exploite des matériaux nanostructurés pour manipuler la lumière. Cette technologie, plus fine et plus légère, permettrait de réduire la place occupée par les capteurs Face ID tout en conservant leur efficacité. Cela aboutirait à une Dynamic Island plus compacte, un changement attendu depuis trois générations.

La fuite indique également que cette technologie pourrait être utilisée sur les futurs iPad Pro et iPad pliables. Bien que l’objectif ultime d’Apple soit d’intégrer Face ID sous l’écran, Digital Chat Station précise que cette avancée prendra encore plusieurs générations avant de devenir une réalité.

En plus de la réduction de la Dynamic Island, l’iPhone 17 Pro pourrait adopter des bordures d’écran plus fines. D’autres rumeurs évoquent plusieurs changements de design, notamment des bords inclinés, un bloc photo en barre inspiré de la série Google Pixel, des tranches latérales en aluminium et un dos combinant verre et aluminium. Ces ajustements viseraient à moderniser l’apparence de l’appareil après une génération d’iPhone 16 considérée comme peu innovante.

Côté photographie, l’iPhone 17 Pro pourrait bénéficier d’un capteur périscopique de 48 mégapixels ainsi que d’une caméra frontale de 48 mégapixels, une amélioration significative pour les selfies et la reconnaissance faciale.

Outre l’iPhone 17 Pro Max, on attend l’iPhone 17 Air

Apple prévoirait également d’introduire un iPhone 17 Air, qui remplacerait l’actuel modèle Plus et viendrait concurrencer le Samsung Galaxy S25 Edge. Ce modèle pourrait être équipé d’un modem conçu en interne par Apple, marquant une nouvelle étape vers l’indépendance vis-à-vis de Qualcomm.

Toute la série iPhone 17 sera propulsée par les puces A19, fabriquées par TSMC sur un processus 3 nm amélioré, ce qui devrait apporter des gains en puissance et en efficacité énergétique. Avec ces changements, Apple semble vouloir apporter une réelle évolution de design et de fonctionnalités après plusieurs générations d’améliorations progressives.